Boston - Seit Jahrzehnten kämpfen Ökonomen gegen die Inflation - also gegen steigende Preisen ohne ausreichende Produktivitätsgewinne, so James Swanson, MFS Chief Investment Strategist.Investoren und Geldpolitiker gleichermaßen würden die Inflation hassen, weil sie die Verbraucher ihrer Kaufkraft beraube und sie von langfristigen Investitionen abhalte - aus Angst davor, dass sie an Wert verlieren würden. In früheren Konjunkturzyklen hätten die Notenbanken in solchen Fällen die Zinsen erhöht, um das Wachstum zu dämpfen, spekulative Investitionen zu beenden und so den Anstieg der Verbraucherpreise einzudämmen. Üblicherweise steige die Inflation nach einigen Jahren des Aufschwungs, spätestens aber zur Mitte des Konjunkturzyklus.

