Der Kaufhof-Mutterkonzern Hudson's Bay bekennt sich zu seiner deutschen Tochter und dem europäischen Markt. Zuvor standen Forderungen von Investoren im Raum, sich von Kaufhof zu trennen.

Der nordamerikanische Kaufhof-Mutterkonzern Hudson's Bay leistet eine Treueschwur für seine deutsche Tochter. "Unser Bekenntnis zum deutschen Markt und zu unseren Investitionen in ganz Europa ist stärker denn je", erklärte HBC-Chef Jerry Storch am Mittwoch und reagierte damit auf Forderungen des aktivistischen Investors Land and Buildings, sich von Immobilien und vom Europa-Geschäft um Kaufhof zu trennen. "Wir halten die Versprechen, die wir bei unserem ...

