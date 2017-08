London/München (ots) -



DAZN zeigt Mayweather vs. McGregor exklusiv in Deutschland und Österreich



DAZN Abonnenten sehen den Kampf als Teil ihres monatlichen Abonnements, ohne zusätzliche Pay-per-View-Gebühr



Mayweather vs. McGregor ergänzt das einzigartige Sportangebot auf DAZN inklusive der besten Fußball-Ligen Europas und der Highlights aller Bundesligaspiele



Mayweather vs. McGregor - das größte Sportereignis des Jahres - live und exklusiv nur auf DAZN. Der Multi-Millionen-Dollar-Kampf zwischen dem ungeschlagenen Box-Weltmeister Floyd Mayweather Jr. und dem Ultimate Fighting Championship (UFC) Superstar Conor McGregor wird am Sonntag, den 27. August 2017 in Deutschland und Österreich nur auf DAZN ausgestrahlt. Die Berichterstattung startet ab ca. 3 Uhr früh (MESZ).



Wer ist die Nummer 1?



Noch nie zuvor gab es einen vergleichbaren Kampf: Die unbesiegte Box-Legende Mayweather, für viele der beste Pound-for-Pound Boxer der Geschichte trifft auf McGregor, den ersten und einzigen Two-Weight Division World Champion der UFC und damit den absoluten Superstar der Szene. Die Antwort auf die Frage, welcher dieser beiden außergewöhnlichen Kampfsportler den Kampf für sich entscheiden kann, beschäftigt Fans auf der ganzen Welt. Die Antwort gibt es live und exklusiv auf DAZN. Der besondere Stellenwert dieses Kampfes zeigt sich bereits im Vorfeld: McGregor hat Mayweather bereits mehrfach mit Aussagen gereizt, dessen ungeschlagenen 49-0-Rekord brechen zu können. Schließlich ist es genau diese Provokation, die Mayweather laut eigenen Angaben dazu bewegt aus dem Ruhestand zu kommen, um im "größten Boxkampf des Jahrhunderts" McGregor Lügen zu strafen.



Schon ab heute verpassen Fans auf DAZN keinen Aspekt des spektakulären Vorgeplänkels: DAZN zeigt alle Pressekonferenzen der beiden Kämpfer und ermöglicht Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Außerdem bietet DAZN ein Archiv mit bisherigen Kämpfen.



John Gleasure, CCO von DAZN: "DAZN ist hocherfreut, seinen Abonnenten dieses wahrhaft einzigartige Sportereignis, von dem wir noch in den kommenden Jahren reden werden, präsentieren zu können. Mayweathers und McGregors Rivalität hat weltweite Aufmerksamkeit erregt und die Erwartungen übersteigen alle Kämpfe, die wir je gesehen haben."



"Dieser Kampf ergänzt das fantastische Sportangebot für DAZN-Abonnenten im September, mit einer Reihe von Weltmeisterschafts-Boxkämpfen sowie den besten Fußball-Ligen Europas, der Premier League, der LaLiga, der Serie A, der Ligue 1 und aller Highlights aus allen Spielen der Bundesliga. Alles für nur 9,99EUR pro Monat und das ohne die Verpflichtung zu langfristigen Verträgen. Der erste Monat ist gratis - jetzt ist also ein optimaler Zeitpunkt für Fans, um DAZN zu testen!"



Um sich anzumelden gehen Sie bitte auf dazn.com.



ÜBER DAZN



DAZN ist ein Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sport so zu erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick, DAZN bietet über 8.000 live Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. Das Angebot beinhaltet neben der UEFA Champions League (ab 2018/19) die exklusive Live-Berichterstattung von europäischen Top-Fußball-Ligen wie Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 sowie umfassende Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Das ausgedehnte Angebot weiterer Sportarten umfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB, Tennis, Hockey, Rugby, Cricket, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr.



DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 EUR monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.



DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Japan und bald auch in Kanada verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führenden Hersteller inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, auf allen Android und iOS Smartphones und Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast sowie auf Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4 Spielekonsolen. DAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte.



Weitere Informationen erhalten Sie unter media.dazn.com.



ÜBER PERFORM



Die Perform Group ist eine führende Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Wir verknüpfen die Welt des Sports durch den aktuellsten, detailliertesten und den ansprechendsten Content und verfügen über ein breites Netzwerk an eigenen, globalen Medienmarken, mit denen wir unsere hochwertigen Sportinhalte direkt zu den Fans bringen.



Mit unseren B2B Marken bilden wir eines der vollständigsten Netzwerke für Sportinhalte und deren Verbreitung und sind dabei weltweit Partner von Sendeanstalten, Digitalmedien und Wettanbietern, die wir mit Inhalten und Daten versorgen. Durch die Weiterentwicklung unserer eigenen Medienmarken bieten wir unseren Businesskunden die Möglichkeit, weltweit mit Sportfans über alle verfügbaren digitalen Plattformen in Kontakt zu treten. Die Perform Group ist mehrheitlich im Besitz von Access Industries, einer US-Firmengruppe, die sich in Privatbesitz befindet und die globale, strategische Investitionen in vier Kernbereichen tätigt: Natürliche Ressourcen & Chemie, Medien & Telekommunikation, Technologie und E-Commerce und Immobilien. Access Industries wurde im Jahr 1986 vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden, Len Blavatnik, einem amerikanischen Industriellen und Philanthropen, gegründet.



Mehr Informationen finden Sie unter https://www.accessindustries.com.



