von Gian Hessami, Euro am Sonntag War's das jetzt mit der Rally? Man weiß es nicht. Was man aber weiß, ist, dass die Aktienmärkte volatiler geworden sind. Und genau dann können Aktienanleihen für Anleger interessant sein. Denn diese Produkte, die im Grunde nichts anderes als Teilschutzzertifikate sind, bieten in volatilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...