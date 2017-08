FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Vortag noch kräftig gestiegen waren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zum Mittag um 0,06 Prozent auf 162,82 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,49 Prozent.

Ungeachtet der leichten Gegenbewegung profitierte der deutsche Staat am Mittwoch vom jüngsten Kursanstieg. Der Fiskus konnte 10-jährige Papiere im Volumen von gut 2,4 Milliarden Euro wieder bei einer durchschnittlichen Rendite von 0,49 Prozent emittieren. Bei der vorangegangenen Emission mit dieser Laufzeit Mitte Juli waren es noch 0,59 Prozent gewesen.

Schwache Signale zur Preisentwicklung im Euroraum sorgten für keine klaren Impulse am Rentenmarkt. Die Herstellerpreise legten im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat nur noch um 2,5 Prozent zu und damit so wenig wie 2017 bislang nicht. Im Mai hatte die Rate noch bei 3,4 Prozent gelegen.

Am Nachmittag steht noch der ADP-Bericht zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA zur Veröffentlichung an und könnte für neue Impulse an den weltweiten Rentenmärkten sorgen. Der Bericht gilt als wichtiger Vorabindikator für die offiziellen Zahlen, die am Freitag auf der Agenda stehen./tos/jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0142 2017-08-02/12:50