Best-Practise-Ansätze speziell für SaaS-Anbieter hat die LeaseWeb Deutschland GmbH (www.leaseweb.de) erarbeitet. Unter der Überschrift "Infrastruktur-Blueprints" helfen sie bei der Entwicklung der richtigen Strategie und der passenden Infrastruktur für SaaS-Unternehmen. Die Informationen stehen kostenfrei zur Verfügung unter https://www.leaseweb.com/de/losungen/saas.



Drei Szenarien: Start, Wachstum, Leistung



Die Best-Practice-Ansätze zeigen drei unterschiedliche Szenarien für SaaS-Infrastrukturen auf: für den Start, für die Wachstumsphase und für Unternehmen, die schon Millionen von gleichzeitigen Nutzern zu bewältigen haben. "SaaS-Unternehmen sollten sich auf die Entwicklung ihrer Apps konzentrieren und nicht mit Hardware beschäftigen müssen. Genau dies ermöglichen unsere Infrastruktur-Setup-Szenarien, die für jede Entwicklungsstufe die jeweils passende Umgebung bieten. Die Setups haben sich bereits bei vielen SaaS-Firmen bewährt. Das bedeutet, dass sich die Anwender zu 100 Prozent darauf verlassen und mehr Zeit und Ressourcen in ihre eigene Software-Entwicklung stecken können", erklärt Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer von LeaseWeb Deutschland.



Das Start-Setup besteht aus einem oder mehreren Servern für die Anwendung, Datenbank und Speicherung. Die Verwaltung übernimmt der Anwender in der Regel selbst. Ein Standard-Support ist inbegriffen. Die Kosten sind mit 100 bis 1.000 Euro monatlich auch für kleinere Firmen erschwinglich.



Für die Wachstumsphase empfiehlt LeaseWeb eine Hybrid-Infrastruktur, die auf Private Networking zurückgreift. Sie kombiniert die Vorteile der dedizierten Server und der öffentlichen Cloud. Hierzu werden dedizierte Bare-Metal-Datenbankserver für geballte Rechenleistung genutzt. Die Anwendungen werden in separaten Serversilos in einer öffentlichen Cloud-Umgebung gespeichert, während die Daten in einem Cloud-Speicher gehostet werden können. Das gesamte Setup zielt bei monatlichen Kosten zwischen 500 und 2.000 Euro auf die Maximierung von Leistung und Flexibilität. Diese Architektur kann Tausende von gleichzeitigen Nutzern unterstützen.



Für Unternehmen mit Millionen von gleichzeitigen Nutzern rät LeaseWeb zu einer Hybrid-Architektur, die auf dedizierte Server in einem oder mehreren Private Racks und auf eine Private Cloud für eine verbesserte Skalierbarkeit und höhere Sicherheit setzt. Der Speicher basiert üblicherweise auf einer SAN/NAS-Lösung. Ein VPN ermöglicht eine sichere Verwaltung, während redundante Hardware, Firewall und Load Balancer für verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit sorgen. Für höhere Geschwindigkeiten empfiehlt sich ein zusätzliches Content Delivery Network (CDN).



Sicherheit inbegriffen



"Bei jeder Konfiguration messen wir der Sicherheit eine besonders hohe Bedeutung zu", erklärt LeaseWeb-Chef Benjamin Schönfeld. So ist beispielsweise ein DD0S-Schutz in jedem Setup als Standard enthalten.



Über LeaseWeb



LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.



Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..



