Nürnberg (ots) - Die Deutschen haben eine klare Vorstellung davon, wie ihre Traumwohnung aussehen soll: 3 bis 4 Zimmer und 81 bis 105 Quadratmeter sollte sie schon haben. Das zeigt die repräsentative Studie Wohnen und Leben 2017 von immowelt.de. Außerdem verfügt sie idealerweise über einen Balkon oder eine Terrasse und punktet mit hoher Energieeffizienz. Auf eine bereits vorhandene Küche oder einen eigenen Garten können Wohnungssuchende eher verzichten.



Auf den ersten Blick also keine übertrieben hohen Ansprüche. Beim Mietpreisvergleich in 14 deutschen Städten zeigt sich aber: Mancherorts muss für eine derartige Wohnung bereits tief in die Tasche gegriffen werden. Andernorts ist sie beinahe schon als Schnäppchen zu haben. Knapp 1.000 Euro trennen die günstigste und die teuerste Stadt voneinander. Im bundesweiten Durchschnitt liegt die Miete für eine Wohnung in Idealgröße bei 670 Euro.



Preise in Deutschland liegen weit auseinander



Spitzenreiter ist München: 1.500 Euro Kaltmiete kostet in der teuersten Großstadt Deutschlands eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung im Median. Damit ist der Preis mehr als doppelt so hoch wie das deutsche Mittel. Zwar ist hier das Einkommen in der Regel auch höher als in anderen Städten Deutschlands. Bei derart hohen Preisen bedeutet eine Idealwohnung für viele dennoch eine hohe finanzielle Belastung. In Frankfurt sind die Preise mit 1.170 Euro zwar niedriger als in München, aber immer noch fast doppelt so teuer wie der Bundesdurchschnitt. Dahinter folgt Stuttgart mit 1.080 Euro.



Traumwohnung in Dortmund am billigsten



Nicht einmal halb so teuer wie München und unter dem deutschen Mittel angesiedelt sind die drei günstigsten Städte: In Leipzig bekommt man eine Wohnung mit idealer Größe schon für 610 Euro Kaltmiete. Noch geringere Kosten fallen nur im Ruhrgebiet an: In Essen (600 Euro) und Dortmund (570 Euro) ist eine Traumwohnung am günstigsten zu haben. Berlin hat in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Die Hauptstadt landet mit 900 Euro inzwischen preislich im oberen Mittelfeld.



Die Ergebnisse der Daten-Analysen durch immowelt.de:



Durchschnittspreis einer Wohnung mit 3 bis 4 Zimmern und 81 bis 105 m² im Median



Berlin: 900 EUR Bremen: 720 EUR Dortmund: 570 EUR Dresden: 730 EUR Düsseldorf: 900 EUR Essen: 600 EUR Frankfurt am Main: 1.170 EUR Hamburg: 1.030 EUR Hannover: 720 EUR Köln: 880 EUR Leipzig: 610 EUR München: 1.500 EUR Nürnberg: 800 EUR Stuttgart: 1.080 EUR Durchschnittswert Deutschland: 670 EUR



Berechnungsgrundlage der Preise in den 14 größten deutschen Städten Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise waren 61.200 Mietwohnungen und -häuser, die im 1. Halbjahr 2017 auf immowelt.de inseriert wurden. Die Mietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider.



Für die repräsentative immowelt.de-Studie "Wohnen und Leben 2017" wurden im Februar 2017 deutschlandweit 1.000 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.



Die Ergebnisse der Studie "Wohnen und Leben 2017" von immowelt.de: Durchschnittliche Anzahl der Zimmer pro gesuchter Wohnung in Deutschland: 3-4 Durchschnittliche Größe einer gesuchten Wohnung: 81-105 Quadratmeter



Welche der folgenden Kriterien sind Ihnen bei der Wohnungssuche besonders wichtig? (bis zu 3 Antworten möglich)



- Balkon/Terrasse: 51 Prozent - Energieeffizienz, Höhe der Nebenkosten: 41 Prozent - Küche vorhanden: 27 Prozent - Haustierhaltung erlaubt: 25 Prozent - Garage/Stellplatz: 19 Prozent - Garten: 14 Prozent - Abstellflächen (Keller/Dachboden): 12 Prozent



