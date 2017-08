Berlin (ots) - Nach den Sommerferien startet der Abiturjahrgang 2018 in sein letztes Schuljahr. Doch wie geht es dann weiter? Ein Jahr bleibt noch, um sich darüber Gedanken zu machen. Die Möglichkeiten sind riesig und das Angebot an Studiengängen und Ausbildungen schwer zu überblicken. Eltern sind in dieser Phase wichtige Ratgeber. Die kostenlose Broschüre "Fit für die Zukunft!" des gemeinnützigen Förderprogramm Studienkompass unterstützt sie in dieser Rolle.



Viele Abiturienten sind auch kurz vor dem Ende der Schulzeit noch unsicher oder sogar orientierungslos. Nur Wenige haben eine konkrete Vorstellung, was sie beruflich machen möchten. Die Studienkompass-Broschüre bietet einen ersten Überblick zu den verschiedenen Wegen nach dem Abitur und gibt die Möglichkeit, sich schnell und gezielt zu informieren.



Das Förderprogramm Studienkompass wurde 2007 auf Initiative der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft gegründet. In den letzten zehn Jahren wurden mehr als 3.200 Jugendliche deutschlandweit auf dem Weg an die Hochschule gefördert. Sie alle sind die Ersten in ihrer Familie, die ein Studium aufgenommen haben und berichten in der Broschüre von ihren Erfahrungen.



Die Broschüre kann kostenlos per E-Mail an studienkompass@sdw.org bestellt werden und steht auf www.studienkompass.de/zukunft zum Download bereit. Auf der Website stehen auch zahlreiche Links zu weiteren Informationsangeboten zur Verfügung.



Für den Beginn der Suche nach dem passenden Weg in die Zukunft empfiehlt der Studienkompass, folgenden Fragen nachzugehen:



Was kann ich und was möchte ich?



Eltern sollten ihre Kinder anregen, über sich selbst nachzudenken und Ideen und Wünsche für die Zukunft schriftlich festzuhalten. So können Interessen eingegrenzt und konkrete Vorstellungen entwickelt werden. Die gezielte Recherche nach passenden Studiengängen kann deutlich zielgerichteter durchgeführt werden.



Welche Möglichkeiten gibt es?



Wer noch nicht den passenden Studiengang gefunden hat, sollte sich an den Hochschulen vor Ort ein Bild machen und mit Studierenden der jeweiligen Fächer sprechen. Sie können direkt aus ihrem Studienalltag berichten und wertvolle Tipps geben. Auf den Websites der meisten Hochschulen finden sich Ansprechpartner und Angebote speziell für Abiturienten.



Ein kurzes Praktikum in verschiedenen Unternehmen bieten die Möglichkeit, Berufsfelder kennenzulernen und herauszufinden, was zu den eigenen Vorstellungen passen würde. Auch ein Ferienjob oder ehrenamtliches Engagement können dabei helfen, mögliche Berufe näher kennenzulernen.



Über den Studienkompass



Der Studienkompass wurde 2007 von der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gegründet. Die Karl Schlecht Stiftung und die aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken sind Hauptförderer des Studienkompass. Das Programm unterstützt bundesweit aktuell rund 1.400 Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung bei der Aufnahme eines Studiums. Mehr als 1.800 junge Menschen haben das Programm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 95 Prozent der Geförderten nehmen ein Studium auf. Die hohe Wirksamkeit belegt auch eine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014 gefördert wurde.



Studienkompass-Partner sind: Heinz Nixdorf Stiftung, aqtivator gemeinnützige GmbH, vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., EWE AG, Stiftung Rapsblüte, Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds, Hans Hermann Voss-Stiftung, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, NORDMETALL-Stiftung, RATIONAL AG, Roche Diagnostics GmbH, Bürgerstiftung Wolfsburg, Karin Schöpf Stiftung, Bürgerstiftung Braunschweig, Dr. Egon und Hildegard Diener-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, S&P Family Office, Unternehmensverbände im Lande Bremen, Rheinische Stiftung für Bildung, Wissenschaft und berufliche Integration, Bundesministerium für Bildung und Forschung.



Schirmherrin des Programms ist die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka.



Mehr Informationen unter www.studienkompass.de



