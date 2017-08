Hamburg (ots) - 2004 ist die Kompakttraining GmbH & Co. KG mit der Vision angetreten, ein digitales Bildungsangebot bundesweit anzubieten, das kompakte Weiterbildung speziell für die berufliche Praxis ermöglicht. Knapp 13 Jahre später ist der Weiterbildungsanbieter fester Bestandteil im Bildungswesen - erfolgreich durch Digitalisierung der Dienstleistungen und praxisorientierte Wissensvermittlung für Fach- und Führungskräfte, basierend auf qualitativ hochwertigem Prozessmanagement.



Benchmark für die Branche



Diese Qualität wurde dem Managementteam von Kompakttraining GmbH & Co. KG zum wiederholten Male bei dem jährlichen Überwachungsaudit bescheinigt. Der auf dem internationalen Weiterbildungsmarkt spezialisierte Auditor und Zertifizierer zeigte sich besonders vom Digitalisierungsgrad der Dienstleistungen begeistert und bewertete den ganzheitlichen Service-Prozess sogar als "Referenz für die Branche".



"Gelebtes" Qualitätsmanagement



Hintergrund: Erst 2012 entschieden sich die beiden Geschäftsführer Dipl.-Psych. Annette Feist und Dipl.-Kfm. Ingo Scheider die Kompakttraining GmbH & Co. KG nach den Qualitätsmanagement-Richtlinien DIN EN ISO 9001:2008 zertifizieren zu lassen, obwohl das gesamte Team bereits seit der Gründung mit hoher und beständiger Qualität und nahe an den Normvorgaben arbeitete. Aufgrund dessen fiel es leicht, das gelebte Qualitätsmanagement auf Papier zu bringen und begutachten zu lassen. Die Zertifizierung im darauf folgenden Jahr wurde mit Bravour bestanden - durch den dynamischen Weg in der Organisation- und Prozessumsetzung und der Zusammenarbeit des gesamten Trainerstabs.



Beide Geschäftsführer sind selbst ausgebildete Qualitätsmanagement-Fachauditoren und haben mit ihrer Fachkompetenz und ihren Erfahrungen sowohl bereits bestehende Qualitätsmanagementsysteme optimiert als auch erfolgreich Funktionierende in anderen mittelständischen Unternehmen implementiert.



