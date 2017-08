KÖLN (dpa-AFX) - Trotz der aktuellen Schwierigkeiten bei Kaufhof hält der kanadische Mutterkonzern HBC an seinen ehrgeizigen Wachstumsplänen in Europa fest. Das Bekenntnis des Konzerns zum deutschen Markt und zum europäischen Geschäft sei "stärker denn je", sagte HBC-Chef Jerry Storch am Mittwoch. Allein in das deutsche Geschäft wolle HBC in den nächsten fünf bis sieben Jahren eine Milliarde Euro investieren, bekräftigte der Manager.

Zwar habe sich das Geschäft "zunächst langsamer entwickelt als erhofft", doch denke der Konzern langfristig, betonte Storch. Kaufhof habe die volle Unterstützung von HBC zur Umsetzung seiner strategischen Pläne von der Filialmodernisierung bis zum schnellen Ausbau des Online-Geschäfts. "Wir halten die Versprechen, die wir bei unserem Markteintritt in Europa gemacht haben."

Spekulationen über eine finanzielle Schieflage des Handelsriesen, die durch die Entscheidung des Kreditversicherers Euler Hermes ausgelöst worden waren, die Kreditgarantien für Kaufhof-Lieferanten zu kürzen, wies das Unternehmen entschieden zurück. "HBC verfügt über ein solide finanzielle Grundlage, kommt allen seinen Verpflichtungen nach und pflegt langjährige, produktive Beziehungen zu seinen Finanzpartnern und Lieferanten", betonte das Unternehmen. Um die eigene Solidität zu betonten, verwies HBC auf das vorhandene Immobilienvermögen im Wert 6 Milliarden kanadischen Dollar (4 Milliarden Euro) und die vorhandenen Kreditlinien von mehr als 2 Milliarden Dollar./rea/DP/jha

