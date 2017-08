Die Zahl der Dieselzulassungen sinkt im Juli um 12,7 Prozent, gleichzeitig legen Benziner stark zu. Experten glauben: Die Skepsis gegenüber Dieseln wird bleiben.

Die Verbraucher in Deutschland schlagen einen großen Bogen um Dieselautos. Im Juli schrumpften die Neuzulassungen von Selbstzündern um fast 13 Prozent, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dagegen legten Verkäufe von Benzinern erneut deutlich zu. Ihr Anteil am Pkw-Markt liegt inzwischen bei 56 Prozent, während Dieselautos nur noch etwas mehr als 40 Prozent ausmachen. Vor der Diesel-Krise war es umgekehrt. Die Verunsicherung der Verbraucher wegen der Diskussion über Fahrverbote schlägt sich seit ...

