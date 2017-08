Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich nach dem Nationalfeiertag und am ersten Handelstag im August deutlich fester und knüpft damit an die Erholung der vergangenen Tage an. Nach einem noch moderaten Start haben zuletzt auch die Schwergewichte Nestlé und Roche stärker zugelegt und damit auch den Gesamtmarkt deutlicher ins Plus gehievt. Starke Vorgaben aus Europa vom Vortag, als hierzulande nicht gehandelt wurde, und aus den USA beflügeln die hiesigen Aktien. Zur freundlichen Stimmung tragen ausserdem gute Resultate von Apple bei.

In den USA verbuchte der Dow Jones am Dienstag zum Start in den neuen Monat den fünften Handelstag in Folge Gewinne und kam nahe an 22'000 Punkte heran. Mangels wichtiger Unternehmensnachrichten sind die Blicke der Investoren am Berichtstag weiter auf die USA gerichtet, wo am Nachmittag der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, welcher als wichtiger Indikator für die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag gilt. Insgesamt rechnen Händler aber wegen der zahlreichen Ferienabsenzen weiterhin mit einem eher ruhigen Handelstag. Weiter auf dem Vormarsch befindet sich der Euro, welcher sich zum Franken mittlerweile der Marke von 1,15 CHF nähert.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.45 Uhr 0,78% höher bei 9'125,93 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 1,00% auf ...

