Wien - Nach dem Ausbau des Vertriebs in Deutschland im laufenden Jahr hat der dänische Asset-Manager Jyske Capital nun auch ausgewählte Strategien in Österreich zum Vertrieb zugelassen, so die Experten von "FONDS professionell".Drei der vier Anlagetaktiken aus den Bereichen Multi-Asset, Low-Volatility-Aktien und hochverzinsliche Unternehmensanleihen könnten bereits einen Track-Record von mehr als 15 Jahren vorweisen.

