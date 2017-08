FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von HeidelbergCement haben sich am Mittwochmittag mit minus 2,78 Prozent auf 82,64 Euro ans Dax-Ende gesetzt. Damit knüpften die Papiere des Baustoffkonzerns an ihren jüngsten Abwärtstrend an, der auf Sicht von einem Monat für einen Verlust von rund 2 Prozent gesorgt hat. Der deutsche Leitindex hat in diesem Zeitraum knapp 1 Prozent eingebüßt.

Am Dienstag machten die HeidelbergCement-Aktien noch anfängliche Verluste wett, nachdem sich Unternehmenschef Bernd Scheifele trotz enttäuschender Quartalszahlen weiterhin zuversichtlich für das Gesamtjahr gezeigt hatte. Zur Wochenmitte nun schrieb der Experte Jit Hoong Chan vom Analysehaus S&P Global, dass das Chance-Risiko-Verhältnis der Papiere weiter ungünstig sei./la/stb

ISIN DE0006047004

AXC0152 2017-08-02/13:14