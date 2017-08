DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.474,50 +0,09% +10,65% Euro-Stoxx-50 3.472,05 -0,15% +5,52% Stoxx-50 3.093,64 -0,20% +2,76% DAX 12.234,74 -0,14% +6,56% FTSE 7.399,64 -0,32% +3,60% CAC 5.121,72 -0,10% +5,34% Nikkei-225 20.080,04 +0,47% +5,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,85 -8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,17 49,16 +0,0% 0,01 -13,7% Brent/ICE 51,87 51,78 +0,2% 0,09 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,13 1.269,05 -0,2% -1,93 +10,1% Silber (Spot) 16,68 16,71 -0,2% -0,03 +4,7% Platin (Spot) 945,85 944,45 +0,1% +1,40 +4,7% Kupfer-Future 2,88 2,88 -0,2% -0,00 +14,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Erneut nach oben dürfte es an der Wall Street am Mittwoch gehen. Damit würde der Dow-Jones-Index einen neuerlichen Anlauf auf die 22.000-Punkte-Marke versuchen, die er am Dienstag knapp verfehlt hat. Hauptthema sind die exzellenten Quartalszahlen von Apple, die am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt wurden. Apple hat in jeder Hinsicht positiv überrascht, nicht nur bei Umsatz und Gewinn. Auch die iPhone-Verkäufe legten deutlich zu. Zugleich schrumpfte deren Anteil am Gesamtgeschäft, weil andere Produkte wie das iPad oder die Mac-Rechner noch stärker zulegten. Die Aktie steigt vorbörslich um 6,1 Prozent auf ein Rekordhoch und dürfte auch den übrigen Technologiesektor hoch ziehen.

Es gibt aber noch andere Themen, voran die Juli-Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters APD, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Bericht am Freitag liefern werden. Die Daten bleiben eine wichtige Leitplanke für die Geldpolitik der US-Notenbank. Eine Dauerfrage bleibt indes, ob irgendwann die politischen Erschütterungen um die Administration von Präsident Donald Trump die Aktienkurse belasten. Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets vermutet, dies könne rasch der Fall sein, wenn ein Impeachment in den Bereich des Denkbaren rückt.

Bei den Einzelwerten könnten Herbalife unter Druck stehen. Der Anbieter von Diätprodukten und Kosmetika erfüllte mit seinen Geschäftszahlen die zuvor gesenkten Erwartungen zwar am oberen Rand, allerdings könnte der Umsatzausblick für Verstimmung sorgen. Herbalife rechnet mit einer Umsatzentwicklung im laufenden Quartal zwischen minus 3 Prozent und plus 2 Prozent.

Ebenfalls mit Abgaben werden Frontier Communications erwartet, nachdem der regional agierende Telekomanbieter unter dem Verlust von 151.000 Kunden im zweiten Quartal gelitten hat. Für die Aktie des Versicherer Allstate könnte es dagegen aufwärts gehen nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem will Allstate für bis zu 2 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +158.000 Stellen 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa pendeln um den Schlussstand vom Dienstag. In der zweiten Reihe des deutschen Markts legt der MDAX dagegen um 0,3 Prozent zu, und der TecDAX gewinnt sogar 0,9 Prozent. Hier ziehen Dialog Semiconductor nach den guten Zahlen von Apple um 4,7 Prozent an. Im MDAX gewinnen Hugo Boss gut 6 Prozent. Händler sprechen von guten Zahlen, stellen aber besonders heraus, dass Boss im wichtigen China-Geschäft die Wende zum Besseren gelungen ist. Im Minus liegen die Autotitel, deren europäischer Branchenindex zum so genannten Diesel-Gipfel zwischen Bundesregierung und Autoindustrie um 0,7 Prozent nachgibt. Gewinner Nummer eins im DAX sind Lufthansa mit einem Plus von 2,7 Prozent. Die endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal weisen auf eine hohe Rentabilität hin, damit setzt sich Lufthansa von den Wettbewerbern ab. Dagegen kommen die Zahlen der Commerzbank an der Börse nicht gut an, die Aktie stellt mit einem Minus von 2 Prozent den größten Verlierer im DAX. Auch die Zahlen der französischen Societe Generale (SocGen) überzeugen nicht zu 100 Prozent. Die Aktie stellt mit einem Minus von knapp 4,4 Prozent den größten Verlierer im Sektor, der europaweit 0,8 Prozent im Minus notiert. Hauptgewinner unter Europas Bank-Aktien sind Natixis mit 3 Prozent Plus. Kurstreiber sind die deutlich besseren Zahlen. ING Group hat im zweiten Quartal dank höherer Provisionseinnahmen und einer höheren Nachfrage nach seinen Produkten etwas mehr verdient, die Aktie handelt 1,5 Prozent niedriger. Als leicht positiv werden die Zahlen von Vonovia gewertet. Für die Aktie geht es um 1,6 Prozent nach oben. Axel Springer legen um gut 4 Prozent zu, nachdem der Medienkonzern sowohl mit Umsatz- als auch mit Margenstärke positiv überrascht hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.50 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1836 +0,11% 1,1823 1,1804 +12,5% EUR/JPY 131,09 +0,03% 131,05 130,09 +6,6% EUR/CHF 1,1473 +0,43% 1,1424 1,1395 +7,1% EUR/GBP 0,8943 -0,12% 0,8953 1,1192 +4,9% USD/JPY 110,75 -0,08% 110,84 110,21 -5,3% GBP/USD 1,3238 +0,25% 1,3205 1,3211 +7,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Pluszeichen haben auch am Mittwoch auf den Kurszetteln an den asiatischen Aktienmärkten vorgeherrscht. Damit hielt die gute, von Konjunkturoptimismus geprägte Stimmung der Anleger der vergangenen Tage an. Zusätzlich genährt wurde sie von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Apple am Dienstag nach dem US-Börsenschluss. Sie bescherten nicht nur der Apple-Aktie nachbörslich ein Plus von gut 6 Prozent, sondern trieben auch in Ostasien die Kurse der Technologieaktien an. Eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen verzeichnete allerdings die Börse in Sydney vor dem Hintergrund rückläufiger Rohstoffpreise. In Schanghai rutschte der Index im späten Geschäft noch 0,2 Prozent ins Minus. Hier herrschte laut Markteilnehmern leichte Enttäuschung, dass die Zentralbank dem Bankensystem nicht den dritten Tag in Folge frische Liquidität zukommen ließ. In Hongkong setzte sich die Aufwärtsbewegung derweil bereits den 15. der letzten 17. Handelstage fort. In Taiwan stieg das Börsenbarometer um 0,8 Prozent, angetrieben besonders von Kursgewinnen bei Apple-Zulieferern. Hon Hai gewannen 1,7 Prozent, Largan Precision schnellten um 4,8 Prozent nach oben und markierten damit ein neues Rekordhoch. Taiwan Semiconductor Manufacturing stiegen um 1,9 Prozent und Catcher Technologies um 2,7 Prozent. In Hongkong legte die Aktie des Apple-Partners AAC Technologies um 6,5 Prozent zu, für Sunny Optical ging es um 3,2 Prozent voran. In Tokio profitierten Nidec und Murata von der von Apple ausgelösten Euphorie. Nidec gewannen 5,4 und Murata 4,9 Prozent. In Seoul gewann die Aktie des großen Apple-Konkurrenten Samsung 0,7 Prozent. Wie auch die Apple-Aktie bewegt sich Samsung im Bereich eines Allzeithochs. Honda steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal um 18,7 Prozent. Honda gewannen 2,8 Prozent. Die Bank Mitsubishi UFJ steigerte ihren Gewinn im ersten Quartal um 53 Prozent. Der Aktienkurs legte um 0,2 Prozent aber nur moderat zu. Sony verloren dagegen 0,9 Prozent. Der Elektronikkonzern hat zwar mehr verdient und umgesetzt, allerdings hält Sony an der Prognose für das Gesamtjahr fest. In Hongkong kamen enttäuschende Zahlen von Huaneng Power. Dort ist der Gewinn im ersten Halbjahr um 96 Prozent abgestürzt. Der Huaneng-Kurs verlor 4,9 Prozent.

CREDIT

Uneinheitlich präsentieren sich die Risikoprämien auf Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Mittwoch. Während die Renditen von Staatsanleihen am Vortag deutlich unter Druck standen, ist dies bei den Credits in diesem Umfang nicht zu erkennen. Die deutschen Automobilhersteller bleiben angesichts erneut schwacher US-Autoverkäufe und des "Dieselgipfels" im Fokus. Die Spreadreaktion im Autobereich war nach Aussage der Marktstrategie der Commerzbank bisher begrenzt. Die Höhe potenzieller Kartell-Bußgelder sei zwar weiter ungewiss und ein langfristiges Problem. Der Gipfel dürfte aber zumindest Aufschluss geben, wie stark die Politik die als tragende Säule der deutschen Wirtschaft geltende Autobranche in die Pflicht zu nehmen gedenke.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank operativ deutlich schwächer als im Vorjahr

Das verhaltene Marktumfeld und Restrukturierungskosten für den Stellenabbau haben der Commerzbank im zweiten Quartal den erwarteten Verlust beschert. Auch operativ lief es schlechter als im Vorjahreszeitraum. Beim Konzernumbau sieht sich der DAX-Konzern derweil auf einem guten Weg.

Lufthansa steigert Gewinn im 2. Quartal um fast 70 Prozent

Die Deutsche Lufthansa hat im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage und gesunkener Stückkosten unter dem Strich deutlich mehr verdient. Der Konzerngewinn stieg von 437 Millionen im Vorjahresquartal auf 740 Millionen Euro. Die Billigflugtochter Eurowings soll bereits 2017 ein positives Ergebnis einfliegen - ein Jahr früher als geplant.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 02, 2017 06:45 ET (10:45 GMT)

Springer und United Internet fusionieren Affiliate-Marketing-Töchter

Axel Springer und United Internet bündeln ihre Kräfte im sogenannten Affiliate-Marketing. Sie legen ihre Gesellschaften Awin und Affilinet zusammen, um sie an die Börse zu bringen. Das Affiliate-Marketing-Geschäftsmodell basiert auf dem Zusammenbringen von Werbetreibenden (Advertiser) und Werbeträgern (Publisher) im Internet.

Axel Springer hebt Ergebnisprognose leicht an

Das Digitalgeschäft hat dem Medienkonzern Axel Springer im zweiten Quartal zu mehr Wachstum verholfen. Auch das Ergebnis legte deutlich zu. Für den Gewinn im Gesamtjahr ist das Berliner Unternehmen nun etwas optimistischer. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 7 Prozent auf 859 Millionen Euro.

Hugo Boss sieht sich nach gutem Quartal im Plan

Der Modekonzern Hugo Boss hat im zweiten Quartal erneut mehr verdient und seine Jahresprognose bekräftigt. Von April bis Juni setzte die Hugo Boss AG mit 636 Millionen Euro 2 Prozent mehr um als im Vorjahr. Das EBIT des vor allem für seine Herrenanzüge bekannten Unternehmens vervielfachte sich auf 80,6 Millionen Euro von 15,4 Millionen.

Ströer übernimmt Dialogmarketingspezialisten Ranger

Der Außenwerber Ströer verstärkt seine Dialogmarketing-Aktivitäten durch einen Zukauf. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Ranger, einen vorrangig und flächendeckend in Deutschland aktiven Dialogmarketingspezialisten. Ströer erwartet von der Akquisition den weiteren Angaben zufolge einen zusätzlichen Umsatzbeitrag.

Pralles Auftragsbuch stimmt Pfeiffer Vacuum zuversichtlich

Der Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert und zudem deutlich mehr Aufträge hereingeholt. Der Konzern kündigte bei Vorlage der Zahlen zudem die Erweiterung des Vorstands an, "um den gestiegenen Anforderungen durch organisches Wachstum und den Zukauf von drei Unternehmen Rechnung zu tragen".

Capital Stage erwirbt weitere Windenergieanlagen in Deutschland

Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat weitere Windenergieanlagen in Deutschland erworben. Die fünf Windenergieanlagen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben den Angaben zufolge eine Gesamterzeugungsleistung von nahezu 17 Megawatt und sind bereits an das Stromnetz angeschlossen.

Kuka erhöht nach starkem zweitem Quartal Umsatzprognose

Der Roboterhersteller Kuka hat nach einem starken zweiten Quartal die Jahresprognose angehoben. Getrieben von der weltweit starken Nachfrage nach Robotern und Automatisierungslösungen stiegen Umsatz und Gewinn kräftig. Der Auftragseingang legte von April bis Juni um 12,8 Prozent auf 1 Milliarde Euro zu.

Boehringer Ingelheim wächst mit Sanofi-Tiergesundheit um 24 Prozent

Beflügelt von der übernommenen Sanofi-Tiergesundheitssparte hat das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim seinen Umsatz im ersten Halbjahr um etwa ein Viertel auf 9,2 Milliarden Euro gesteigert. Maßgeblich sei das Wachstum auf die erstmals konsolidierte Sanofi-Sparte Merial zurückzuführen, erklärte das familiengeführte Unternehmen.

Elmos Semiconductor steigert Gewinn um fast ein Drittel

Die Elmos Semiconductor AG hat im zweiten Quartal 2017 ihr stabiles Wachstum fortgesetzt und unter dem Strich 29 Prozent mehr verdient. Der Dortmunder Halbleiterhersteller steigerte den Konzernüberschuss von 3,3 Millionen auf 4,3 Millionen Euro.

Hawesko Holding wächst robust und bestätigt Prognose

Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG hat Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal robust gesteigert. Alle Geschäftsbereiche verzeichneten ein Umsatzplus, wobei der Distanzhandel mit 10,8 Prozent am stärksten wuchs. Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal um 7,5 Prozent auf 121,5 Millionen Euro.

Eckert & Ziegler verzeichnet Ertragssprung durch Verkauf

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat ihren Gewinn je Aktie im ersten Halbjahr 2017 auf 1,83 (Vorjahr 0,91) Euro verdoppeln können. Ausschlaggebend waren erhöhte Umsätze mit ertragsstarken Produkten und ein Sonderertrag aus dem Verkauf der Zyklotronsparte im Mai.

Intershop wächst zweistellig und akquiriert viele Neukunden

Die Intershop Communications AG hat im ersten Halbjahr mithilfe ihrer "Lighthouse 2020"-Strategie und der damit verbundenen Neupositionierung und Branchenfokussierung einen deutlichen Umsatzzuwachs verzeichnet. Der Anbieter von Lösungen für den Omni-Channel-Commerce akquirierte dabei mehr als doppelt so viele Neukunden wie im Vorjahr.

Societe Generale leidet unter niedrigen Zinsen und Rechtskosten

Die französische Bank Societe Generale hat wegen der anhaltend niedrigen Zinsen sowie Kosten für die Beilegung eines Rechtsstreits in Libyen im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch um 28 Prozent verzeichnet. Die gemessen an der Bilanzsumme drittgrößte Bank des Landes meldete einen Nettogewinn von 1,06 Milliarden Euro nach 1,46 Milliarden.

ING Groep steigert Nettogewinn im 2. Quartal leicht

Der niederländische Finanzkonzern ING Group hat im zweiten Quartal dank höherer Provisionseinnahmen und einer höheren Nachfrage nach seinen Produkten etwas mehr verdient. Der Nettogewinn aus fortgeführtem Geschäft stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 0,9 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro.

Versicherer Generali verdient im 1. Halbjahr 4 Prozent mehr

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat im ersten Halbjahr vor allem dank besserer Entwicklungen in der Sach- und Unfallversicherung mehr verdient. Der Nettogewinn stieg von 1,18 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,22 Milliarden, wie die Assicurazioni Generali SpA mitteilte.

Standard Chartered zahlt weiter keine Dividende

Die Bank Standard Chartered sieht sich noch nicht wieder in der Lage, eine Dividende zu zahlen, obwohl sich die Ertragslage im ersten Halbjahr verbessert hat. Die Einnahmen stiegen auf 7,2 Milliarden US-Dollar von 6,8 Milliarden im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 971 Millionen von 465 Millionen Dollar.

BAE Systems steigert Gewinn, Umstrukturierungskosten erwartet

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems plc hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr angetrieben von Währungseffekten um 36 Prozent gesteigert. Er warnte jedoch, dass eine Restrukturierung seiner Cybersecurity-Aktivitäten notwendig sei, um die Ergebnisse zu verbessern.

Rio Tinto weitete nach Gewinnsprung Aktienrückkaufprogramm aus

Der Bergbaukonzern Rio Tinto will nach einem Gewinnsprung im ersten Halbjahr und der Fortsetzung seines Schuldenabbaus bis Jahresende gut 3 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Neben einer höheren Dividende will der britisch-australische Konzern 1 Milliarde für den Rückkauf von in London notierten eigenen Aktien ausgeben.

