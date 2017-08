Sichere Salzwassertechnologie wird am Markt gut angenommen



Vöcklamarkt (ots) - Der Oberösterreichische Stromspeicherspezialist BlueSky Energy bestätigt einen Großauftrag für Salzwasser-Stromspeicher. Ein nordbayrisches Unternehmen aus dem Energiebereich bestellt GREENROCK Gesamtspeichersysteme von rund einer Megawattstunde. Ausschlaggebend für den Auftrag sind die Themen Sicherheit und Umweltfreundlichkeit der Technologie.



"Wir haben lange und hart darauf hingearbeitet", freuen sich BlueSky Energy Geschäftsführer Helmut Mayer "Mit dem neuen Großauftrag aus Deutschland kommt eine weitere Bestätigung, dass der Salzwasser Stromspeicher GREENROCK am Markt gut ankommt." Stromspeicherung mittels Salzwassertechnologie gilt schon seit längerer Zeit als zukunftsweisend. Die Entwicklung des Strommarktes gepaart mit technologischen Fortschritten der Stromspeicher ermöglichen interessante Einsatzmöglichkeiten.



Zwtl.: Energie Autarkie mit Salzwasser Stromspeicher



Mit Salzwasserstromspeicher lassen sich deutliche Kostenreduktionen realisieren. "Für die geplanten Anlagen rechnen wir in den Sommermonaten mit einem Energie Autarkie-Grad von rund 97 Prozent", erklärt BlueSky Energy Geschäftsführerkollege Dr. Thomas Krausse. "Bestehende Kunden, die über einen GREENROCK Stromspeicher samt Photovoltaik Anlage verfügen, bestätigen uns, dass durch die Eigenstromspeicherung deutliche Kostenreduktionen realisiert werden", so Krausse weiter.



Zwtl.: Über BlueSky Energy- GREENROCK



BlueSky Energy ist der Spezialist für stationäre Stromspeicher-Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz im Oberösterreichischen Vöcklamarkt entwickelte GREENROCK, die sicherste und umweltfreundlichste stationäre Stromspeicher-Lösung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen Lösungen setzt das Unternehmen auf Salzwasser-Technologie. Diese ist nicht entflammbar oder explosiv, berührungssicher und absolut wartungsfrei.



