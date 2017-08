Zürich - Technologie und Globalisierung sind mächtige Gleichmacher - sie ermöglichen Investoren den Kauf von Anleihen aus fast jedem Land der Erde. "Diese Vielfalt ist ein Segen, aber auch eine riesige Herausforderung. Insbesondere Papiere, die ausserhalb von Europa und den USA begeben werden, erfordern ein intensives Research, um sie richtig bewerten und von ihnen profitieren zu können. Die Renditejagd in diesen Märkten erfolgreich zu betreiben ist anspruchsvoll, hier helfen nur Know-how und Erfahrung", so Meno Stroemer, Leiter Corporate Bonds bei Fisch Asset Management in Zürich.

Und bei dieser Jagd nach Rendite dürfen die Emerging Markets auf keinen Fall fehlen. "Trotz überlegenen Fundamentaldaten bieten Anleihen aus den Schwellenländern eine höhere Entschädigung. Beispielsweise sind Unternehmen aus den Emerging Markets meist tiefer verschuldet als vergleichbare Firmen aus Industrienationen. Dazu kommt, dass auch die wirtschaftlichen Wachstumsraten zahlreicher Schwellenländer besser sind. So erhalten Anleger im Rating-Segment BBB, was dem unteren Investment-Grade-Bereich entspricht, momentan eine um 0.6 Prozent höhere Risikoprämie bei Emerging Markets Corporates im Vergleich zu US-Unternehmensanleihen. Bei den etwas riskanteren BB-gerateten Papieren liegt die Differenz sogar bei über einem Prozent. Für Investoren bedeutet es deshalb: Augen auf in den Emerging Markets - und nicht alle Märkte über einen Kamm scheren", sagt Stroemer.

Wo viel Licht ist, ist auch Schatten

Auch in den Schwellenländern gilt: Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Dazu meint der Anleihenspezialist: "In Russland sehen ...

