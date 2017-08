Die chinesischen Photovoltaik-Hersteller haben mehrfach gegen die Vereinbarung zu Mindestimportpreisen bei der Einfuhr ihrer Solarmodule in die EU verstoßen. Topray Solar und BLD Solar konnten die Vorwürfe im Zuge der Brüsseler Ermittlungen nicht entkräften.Mit der Shenzhen Topray Solar Co. Ltd. (Topray Solar) und der Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd (BLD Solar) hat die EU-Kommission zwei weitere chinesische Photovoltaik-Hersteller aus dem Undertaking ausgeschlossen. Sie haben jeweils mehrfach gegen die geltende Vereinbarung zu Mindestimportpreisen und Einfuhrvolumen verstoßen, wie aus der ...

