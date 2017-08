Zukunft gegen Vergangenheit? In Berlin trifft sich die Automobilindustrie zum großen Gipfel um den Diesel, während Elon Musk in den USA die Zukunft anpackt. Ob Teslas Weg zum Erfolg führt oder die Zukunft der Mobilität in China oder doch Deutschland liegt kann derzeit niemand vorher sagen. Schaut man auf den Aktienkurs stehen Musks Quoten jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...