Ein paar wichtige Events gibt es am heutigen Mittwoch im Kalender. Der ADP Bericht wird der wichtigste Bericht vor dem NFP Bericht, der in dieser Woche einen enormen Einfluss auf die Finanzmärkte haben könnte, am Freitag sein. Neben diesem Bericht ist der Bericht zu den Öllagerbeständen einen Blick wert, genauso wie die Rede von ein paar Abgeordneten von verschiedenen Zentralbanken. Um 11:00 ...

