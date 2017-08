Kartellverdacht, Angst vor Fahrverboten, Wut über Schummeleien: In Deutschland schlägt der Abgasskandal hohe Wellen. Die Autobranche steht unter Beschuss. Im Ausland gibt man sich gelassener - aus guten Gründen.

Um kurz vor 9 Uhr morgens ist die Welt für Jacques Aschenbroich sehr in Ordnung. "In Elektroantrieben und Hybridmotoren verdoppeln wir unseren Ausstatteranteil im Vergleich zu Diesel- und Benzinmodellen," freut sich der Chef des Autozulieferers Valeo, der gerade - wieder einmal - einen Gewinnanstieg für das vergangene Quartal vermeldet hat. Mittags macht Jean-Michel Szczerba, Ko-Geschäftsführer von Plastic Omnium, ebenfalls ein zufriedenes Gesicht. "Für uns ist das eine sehr gute Nachricht. In Hybrid-Fahrzeugen braucht man immer noch einen Tank, aber der ist viel komplizierter als bei Verbrennungsmotoren. Und bei Elektroantrieben arbeiten wir daran, dass ‚tanken' nicht länger dauert als heute. Bis 2020 werden wir eine Lösung gefunden haben."

Als die beiden großen französischen Erstausstatter der Auto- und Nutzfahrzeugindustrie vor wenigen Tagen ihre Halbjahreszahlen präsentierten, war das für 2040 angekündigte Aus für Verbrennungsmotoren auf den Straßen Frankreichs und Großbritanniens noch frisch. Während in Deutschland schon die Diskussion darüber für einen gigantischen Aufschrei sorgt, gibt sich Frankreichs Autobranche gelassen.

Erstens bereiten sich die französischen Zulieferer wie auch die Hersteller seit Jahren auf eine weltweit zunehmende Nachfrage nach "Nichtrauchern" vor. Zweitens gehen sie fest davon aus, dass Hybrid-Antriebe schon aus Gründen der Praktikabilität nicht unter die strengen Vorgaben fallen werden. Und drittens ist es bis 2040 noch lange hin. In der Automobilbranche sind 23 Jahre ein Zeitraum mit mehreren Modellwechseln. In der Politik erst recht.

Die Franzosen haben es sich abgewöhnt, jedes Mal zusammenzuzucken, wenn aus Gründen des Umweltschutzes oder zu Gunsten der Volksgesundheit eine neue Maßnahme angekündigt wird. Das UN-Klimaabkommen von Paris aus dem Jahr 2015 hat bisher niemanden in seinem Alltag eingeschränkt. Zumal Franzosen ohnehin der Meinung sind, dass Atomstrom gänzlich ohne CO2-Ausstoß zu produzieren ist. Da kann man sich genüsslich zurücklehnen, je nach Jahreszeit die Elektroheizung oder die Klimaanlage anschalten und zusehen, wie andere Länder die Treibhausgase drosseln.

Dass Umweltminister Nicolas Hulot am Tag der Ankündigung des Verbots für Verbrennungsmotoren auch über die mögliche Abschaltung von bis zu 17 Atomkraftwerken fabulierte? Nun ja. Der Mann hat, wenn man ehrlich ist, vor offenem Mikrophon laut über den Anteil der Atomkraft am künftigen Energiemix nachgedacht und dabei etwas genuschelt, was so ähnlich klang wie "Lassen Sie mich das planen, oh, ...

