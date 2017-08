Die Polizei kann die Sicherheit nur noch mit Abstrichen gewährleisten - so die Einschätzung der Berufsverbände. Grund dafür sei der enorme Personalmangel. Und auch in der Justiz mangelt es eklatant an Beamten.

Wegen massiven Personalmangels können Polizei und Strafjustiz in Deutschland nach Aussage ihrer Berufsverbände die innere Sicherheit nur noch mit Abstrichen gewährleisten. Bundesweit fehlten mindestens 2000 Richter und Staatsanwälte sowie 20.000 Polizisten, erklärten der Deutsche Richterbund und die Gewerkschaft der Polizei am Mittwoch in Berlin. Dies wirke sich unmittelbar auf die Sicherheit aus. Staatsanwaltschaften und Gerichte würden sich immer häufiger damit behelfen, Verfahren einzustellen. "Von den fünf Millionen erledigten Strafverfahren wurden im Jahr 2015 ein Drittel mit oder ohne Auflagen eingestellt", sagte der Vorsitzende ...

