Frankfurt - Der Euro bleibt an den internationalen Finanzmärkten gefragt. Am Mittwoch markierte die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar einen neuen zweieinhalbjährigen Höchststand. Am Vormittag stieg der Euro bis auf 1,1868 US-Dollar, bevor er auf aktuell 1,1831 US-Dollar leicht zurückfiel. Mehr wert war der Euro zuletzt Anfang 2015.

Auch zum Franken setzt er seinen Aufwärtstrend fort und ist gegen Mittag mit dem bisherigen Tageshoch bei 1,1495 CHF nur knapp unter 1,15 geblieben. Aktuell steht das Währungspaar bei 1,1460 CHF. Analysten führen die Schwäche des Franken zum einen auf den zu vielen Währungen stärkeren Euro zurück. Der US-Dollar hat zum Franken seit dem Morgen ebenfalls etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...