Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 34 Euro gesenkt. Aktien von Onlineplattform-Betreibern seien in den vergangenen Jahren Anlegerlieblinge gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Mittwoch. Nun zögen jedoch Wolken am heiteren Himmel auf. Das aktuelle Bewertungsniveau sei sehr ambitioniert. Dabei sei der Wandel von Print zu Online beinahe gelaufen, was das Geschäft schwankungsanfälliger mache. Zudem seien höhere Investitionen in Technik und Marketing vonnöten und neue Konkurrenten dränge auf den Markt./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0097 2017-08-02/13:55

ISIN: DE000A12DM80