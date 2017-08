Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei lieferte die Huawei Media Cloud Solution, die Television Francaise 1 eine Private Cloud IT-Plattform bietet. Diese Plattform ermöglicht die Produktion und Übertragung von Omni-Media-Inhalten, jederzeit und von überall.



"Die VDI-Technologie von Huawei erlaubt es uns, eine Workstation in die Cloud zu platzieren und schnell auf sie zuzugreifen. Wir können jetzt dieselbe Anwendungssoftware mithilfe eines einfachen Terminals komfortabel einsetzen. Wir haben in der Nachrichtenredaktion eine effizientere Lösung eingeführt, die den Mitarbeitenden flexible Arbeit bei der Bereitstellung eines nahtlosen Omni-Media-Nutzererlebnisses ermöglicht." Guillaume Lemoine, Senior Broadcast Architect, TF1 Gruppe.



Der Hintergrund



Television Francaise 1 wurde 1935 gegründet, ist der größte TV-Sender Frankreichs und weltweit einer der ältesten operativen TV-Sender. Er wurde 1975 in TF1 umbenannt und 1987 privatisiert. Mit seinen zahlreichen spezialisieren Kabelfernsehsendern genießt TF1 eine Einschaltquote von 24 % und ist damit die Nummer eins unter den französischen TV-Sendern sowie einer der beliebtesten in Europa. Er verfügt mit über die fortschrittlichste Technologie in Europa und stellt damit den problemlosen Betrieb sicher.



Die Herausforderungen



TF1 verwendet für die Produktion und Übertragung der Nachrichten digitale und IP-basierte Technologie. Sein Netzwerk unterstützt die Produktion und Übertragung von Nachrichtenprogrammen in hoher Auflösung (HD) oder Standardauflösung. Traditionelle TV-Nachrichten und das Internet vermischen sich, wobei die Methoden der herkömmlichen Nachrichtenproduktion Probleme bereiten, die Anforderungen nach einem schnellen und nahtlosen Erlebnis zu erfüllen.



TF1 war mit den folgenden Herausforderungen konfrontiert:



1. Geringe Nutzung der Medien-Assets: Die unabhängige IT-Infrastruktur zahlreicher Kanäle behinderte den Informationsaustausch. Wenn der Nachrichtenkanal Videoquellen des Sportkanals benötigte, mussten die Nutzer einen zusätzlichen Server für das Kopieren der Videos in das Speichersystem verwenden. Der Prozess war sowohl hinsichtlich Zeit als auch Bandbreite sehr aufwendig. 2. Häufige Wechsel zwischen den Desktops der Büros und der Produktion beeinflussten die Effizienz: Journalisten benötigten zwei Desktops - einen für die Bearbeitung von E-Mails und für Internetrecherchen, den anderen für die Aufbereitung der Medien, die sich meistens an einem anderen Bereich befanden. Journalisten mussten sich zwischen zwei Bereichen hin und her bewegen, was die Fähigkeit der zeitgerechten Bereitstellung von Nachrichtenproduktionen beeinträchtigte. 3. Geringe Ressourcennutzung führte zu langen Markteinführungszeiten (TTM) für Services und Kanäle: Die Flexibilität von TF1 wurde durch die bestehende Infrastruktur eingeschränkt, bei der alleinstehende IT-Ressourcen über wichtige Services verteilt waren, einschließlich Übernahme, Bearbeitung, Übertragung, Verwaltung der Medien-Assets und Archivierung von Inhalten. Die Bereitstellung von Nachrichtendiensten war komplex und verzögerte sich. Die Beschaffung neuer Hard- und Software war langwierig.



"Wir hatten sieben Kanäle an verschiedenen Standorten, aber sie konnten die Ressourcen nicht untereinander nutzen. Um die steigende Nachfrage nach Omni-Media-Services zu befriedigen, benötigten wir eine einheitliche Nachrichtenfabrik, die auf einer Private Cloud aufbaute, ähnlich wie die der Shenzhen Media Group, damit wir Ressourcen teilen konnten und auch Erweiterungsmöglichkeiten hatten. Wir wollten eine neue Architektur einführen, die den Austausch von Medien-Assets basierend auf einer Hybrid-Cloud möglich machte", erklärte Nicolas, IT Architecture Director der TF1 Group.



Mehr als alles andere benötigte TF1 eine konvergierte Plattform, die Omni-Media-Services unterstützte.



Die Lösung



Im März 2016 stellte Huawei eine durchgehende, integrierte Medien-Cloudlösung bereit, welche die darunter liegenden Server, Upper-layer Cloudplattformen und Desktopsoftware und -hardware abdeckt. Huawei Media Cloud Solution (http://e.huawei.com/hk/solution s/business-needs/data-center/storage/media-cloud) bot TF1 eine Private Cloud IT-Plattform zur Unterstützung von IT-Ressourcenpooling, das von Medienservices definiert wurde, sowie Serviceautomatisierung. Diese Plattform ermöglicht die Produktion und Übertragung von Omni-Media-Inhalten, jederzeit und von überall, und liefert ein ansprechendes Erlebnis.



TF1 nutzte neue Chancen:



Verteilte Speicherung erlaubt effizientes Content-Sharing: Der konvergierte Ressourcenpool von Huawei verwendet eine verteilte Architektur und umfasst das gesamte Medienmaterial. Dies bedeutet, dass das Hochgeschwindigkeitskopieren interner Daten keine Bandbreite mehr erfordert. Mit dem weltweiten Datenaustausch zwischen zahlreichen Kanälen, ersetzt der freie Datenfluss innerhalb des Ressourcenpools die herkömmliche Migration zwischen mehreren Systemen, wodurch der Datenzugriff nennenswert effizienter wird.



Die einheitliche GPU + VDI OA Plattform für die Übernahme und Aufbereitung steigert die Effizienz der Nachrichtenproduktion erheblich: Das Desktop-Cloud-System ist eine Lösung mit 80 GPUs und 160 VDIs. Jeder Nutzer erhält zwei virtuelle Desktops in der Cloud zugeteilt, die nicht nur die Anforderung an die Bearbeitung von E-Mails und von HD-Nachrichten erfüllen, sondern auch die Sicherheit der Informationen mithilfe von DMZ-Sicherheitsisoliertechnologie garantieren.



Die hyperkonvergierte Architektur bietet IT-Ressourcenpools und unterstützt Serviceautomatisierung, welche die Bereitstellungszeit von Services erheblich verringert: Mit dem E9000, einem Blade-Server mit hyperkonvergierter Architektur wird Ressourcenzuteilung auf Abruf und automatische Skalierung basierend auf ISV-Servicetemplates möglich, wodurch die Effizienz der Bereitstellung für HD-Aufbereitung sowie Medienübertragung in der Medien-Cloud (wie z. B. Dalet, eine Nachrichtenbearbeitungssoftware, und Adobe eine Bildbearbeitungssoftware) erheblich steigt.



Die Vorteile



Innerhalb von 4 Monaten führte TF1 eine, auf der Huawei Media Cloud Solution basierende Nachrichtenproduktionsplattform ein, welche die derzeitigen Serviceanforderungen erfüllt und gleichzeitig künftige Entwicklungen möglich macht.



- Die Effizienz des Zugriffs auf Shared-Mediendaten hat sich um 90 % verbessert. - Vollzeitnachrichtenbearbeitung verbesserte die Effizienz um beachtliche 50 %. - Die TTM von Nachrichtenservices reduzierte sich um 50 %.



Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Huawei Unternehmen dabei hilft, die digitale Transformation zu bewältigen, besuchen Sie bitte http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_cam paign=lni17-minisiteen&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome-en&source=e ebghq175155l



OTS: Huawei newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100745 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100745.rss2



Pressekontakt: Qiwei Li 86-18025339127 liqiwei2@huawei.com