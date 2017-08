Mobile Kommunikation ist ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Völlig selbstverständlich nutzen wir unterwegs Email, Messaging und eine Vielzahl von Cloud-Diensten. Mit den Themen M2M, Industrie 4.0, IoT und "Smart"-Anwendungen werden auch immer mehr industrielle Anwendungen vernetzt. Für einen Einsatz im industriellen Umfeld sind jedoch weitere Überlegungen zu den speziellen Anforderungen dort erforderlich.

Ein wesentlicher Faktor hierbei ist die Investition in eine zentrale Server-Infrastruktur für vernetzte Anwendungen. In großen Unternehmen und für Consumer-Anwendungen lässt sich dies in der Regel gut realisieren. Bei Projekten im Mittelstand stehen jedoch die Investitions- und Betriebskosten oft in einem Missverhältnis zur Projektgröße. Auch das fehlende Know-how lässt eine schnelle Realisierung oft scheitern.

Mit der Verfügbarkeit von flexiblen Device-to-Cloud-Lösungen für M2M-Anwendungen lassen sich die Vorteile der bewährten Server-Lösungen nun auch für kleine und mittlere Projekte nutzen. Eine Investition in eigene Server-Hardware entfällt hierbei. Die Kosten für die Nutzung der Cloud-Plattform sind gut planbar. Auch eine Skalierung auf größere Stückzahlen ist leicht möglich, da die Cloud-Lösung darauf ausgelegt ist und mitwachsen kann.

Eine solche Cloud-Plattform für M2M/IoT-Anwendungen dient hierbei als zentraler Sammel- und Verteilpunkt für alle Daten. ...

