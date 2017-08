Dirk Van de Put werde Nachfolger der derzeitigen Mondelez-Chefin Irene Rosenfeld (64), teilte der Konzern am Mittwoch mit. Rosenfeld will sich im November vom Chefposten zurückziehen, dann in den Verwaltungsrat wechseln und Ende März 2018 ganz aufhören. Van de Put führt derzeit den vor allem für seine Pommes Frites bekannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...