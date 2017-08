New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) von ihrer "Focus List Europe" gestrichen, die Einstufung jedoch auf "buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Seit der Aufnahme in diese Liste im Juni 2015 sei die Aktie des Logistikkonzerns absolut und relativ betrachtet um 27 bzw. 28 Prozent gestiegen und notiere nun nahe am Kursziel, begründete Analystin Elise Badoy in einer Studie vom Montag ihren Schritt. Sie nahm stattdessen Adecco auf die "Focus List"./ck/gl Datum der Analyse: 01.08.2017

