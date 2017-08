Justice, Bastille, Guckkasten, Charli XCX, Dua Lipa, DNCE, 5 Seconds of Summer, Idiotape und weitere Bands

Die am Incheon Pentaport Rock Festival 2017 teilnehmenden Bands, das ab dem 11. August stattfindet, wurden bekanntgegeben.

Teilnehmen werden unter anderem Bastille, Justice, Dua Lipa, Charli XCX, DNCE und Swanky Dank. Diese Bands haben die Fans bei weltberühmten Festivals jubeln lassen. Außerdem werden 80 beliebte Künstler und Gruppen des Gastgeberlandes teilnehmen.

Die Teilnehmer dieses Jahres sind bekannt für ihre Beliebtheit, Musikalität und Einzigartigkeit. Die Künstler die für das Incheon Pentaport ausgewählt wurden sind unvergleichlich.

Am Freitag dem 11. August, eröffnen Dua Lipa, eine englische Sängerin, die den NME Award als Best New Artist 2017 gewonnen hat, und Her Name In Blood, eine energiegeladene japanische Metalcore-Band, das Incheon Pentaport Rock Festival.

Am Samstag dem 12. August geht es weiter mit Bastille als Headliner. Bastille ist die britische Indie-Band, die bereits über 4 Millionen Exemplare ihres ersten Studioalbums "Bad Blood" verkauft und auch 2014 den British Breakthrough Act gewonnen hat. Circa Waves und You Me at Six lassen die Herzen der Rockfans höher schlagen. Circa Waves ist eine Rockband aus Liverpool, England, die 2015 zu den besten Bands auf dem Glastonbury Festival gehörte. You Me at Six ist eine aufstrebende Alternative Rock-Band aus England.

Am Sonntag dem 13. August tritt Justice auf, eines der erfolgreichsten französischen Electronic-Duos, und läutet das Finale des Festivals ein. 5 Seconds of Summer, eine australische Band, und Charli XCX, deren Single "Fancy" Platz 1 der Billboard Singles-Charts erreichte, geben ihr Debüt in Korea. Zion.T, ein beispielloser südkoreanischer Hip Hop- und R&B-Künstler, schließt das Festival mit einer ganzen Band ab.

Das Incheon Pentaport Rock Festival findet vom 11. bis zum 13. August im Incheon Songdo Moonlight Festival Park (Pentaport Park) statt.

Das bekannteste Festival in Asien findet seit 2006 jedes Jahr in Songdo International City statt. Es wurde vom koreanischen Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus zum "2017 Promising Cultural and Tourism Festivals" (vielversprechende Kultur- und Tourismus-Festivals) gekürt und vom britischen Unterhaltungsmagazin "TimeOut" als eines der 50 Festivals bezeichnet, die jeder Enthusiast gesehen haben sollte.

Incheon ist in den letzten Jahrzehnten zu einer Metropole in Nordostasien herangewachsen, unterstützt durch die Eröffnung des größten Flughafens in Korea im Jahr 2001 und der ersten Freihandelszone Koreas im Jahr 2003. Innerhalb eines Radius von nur zwei Flugstunden von Incheon gibt es 84 Städte mit einer Bevölkerungszahl von jeweils über 1 Million. Hier sind die Bedingungen für Touristen und Geschäftsleute gleichermaßen ideal, denn die Stadt verfügt über einen internationalen Flughafen und einen Hafen, 168 Inseln und das Meer. Koreas führende Freihandelszone, die aus Songdo, Cheongna und Yeongjong besteht, befindet sich ebenfalls hier.

Weitere Informationen zum Incheon Pentaport Rock Festival 2017 finden Sie unter pentaportrock.com.

