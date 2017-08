Unterföhring (ots) - - Sky unterstützt erneut junge Filmemacher und ihre Serien-Konzepte mit dem "Sky Writers Room Fund" in Höhe von 2000EUR - Fortsetzung der Nachwuchsförderung von Sky



Unterföhring, 2. August 2017 - Der Boom hochwertiger Serienformate nimmt kein Ende. Einer in den letzten Jahren stetig wachsenden Nachfrage steht mittlerweile ein starkes, weltweites Angebot gegenüber - auch aus Deutschland heraus. Mit Produktionen wie "Babylon Berlin", "Das Boot", "Acht Tage", oder "Der Pass" setzt Sky Deutschland ein klares Zeichen. Doch das allein reicht dem Entertainment¬unternehmen nicht: Auch der Nachwuchs soll in Sachen Serie gefördert werden.



Der "Sky Writers Room Fund": Bereits 2015 tat sich Sky daher mit einigen führenden deutschen Filmhochschulen zusammen, die Studiengänge speziell für die Entwicklung dramaturgisch anspruchsvoller Serienformate anbieten. Angehende Drehbuchautoren werden hier mit dem Handwerkszeug für serielles Schreiben ausgestattet, um so den fiktionalen deutschen Serienmarkt auch international wettbewerbsfähiger zu machen. Mit seinem Fund unterstützt Sky auch 2017 Hochschulen und die Entwicklung junger Filmemacher. Herausragende TV-Konzepte werden erneut mit einem Preisgeld von EUR 2000.- ausgezeichnet.



Sky Director Drama Productions Frank Jastfelder: "Ziel des Funds ist es, kreative Film- und Fernsehmacher von morgen, die sich des hohen internationalen Qualitätsanspruchs an Serien bewusst sind, zu entdecken und zu fördern."



Das Projekt "Writers Room Fund" reiht sich ein in vielseitige Aktivitäten von Sky im Bereich Nachwuchsförderung. Er gibt Studierenden die Möglichkeit ihr kreatives Talent für das fiktionale Serienschreiben zu unterstützen und voranzutreiben. Teilnehmen können die Programme folgender Filmhochschulen: SERIAL EYES der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), Winterclass Serial Writing and Producing Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, Serien Producing der Filmakademie Baden-Württemberg und Serial Storytelling der ifs internationale filmschule köln.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.serial-eyes.com www.filmuniversitaet.de www.filmschule.de www.filmakademie.de



Preisträger des Sky Writers Room Fund verkündet Grund zum Jubeln hatten 2015 zwei junge Serienmacher: Im Rahmen der Eröffnung SERIENCAMP - Deutschlands erstem internationalen Festival für Serien und TV-Kultur in München - wurden die Gewinner des ersten Jahrgangs des Sky Writers Room Fund bekannt gegeben. Mit ihrem Serienkonzept "Dr. Illegal" (http://www.drillegal.de) schafften es die Preisträger Martin Rhode und Jan Galli, das aktuelle Thema "Migration und Flüchtlinge" auf nachdrückliche aber dennoch unterhaltsame Weise zu thematisieren.



