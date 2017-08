Erfurt (ots) - Als selbstverletzendes oder auto-aggressives Verhalten bezeichnen Experten es, wenn Menschen sich absichtlich Wunden zufügen, um negative Gefühle abzubauen. Besonders betroffen sind davon Mädchen im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Der "KUMMERKASTEN" (KiKA) zeigt am 6. August um 20:00 Uhr, dass damit nicht nur Ritzen gemeint ist, welche Anzeichen es gibt und was man dagegen tun kann.



Egal ob das Schneiden, Kratzen, Schlagen, vermeintlich harmloses Nägelkauen und exzessiver Sport - alles sind Formen des selbstverletzenden Verhaltens. Außenstehende bemerken es meist erst spät und kennen oft nicht die Hintergründe. Trennung der Eltern, Probleme in der Familie, Mobbing in der Schule - die Ursachen sind vielfältig. Nach der Selbstverletzung spüren die meisten das Gleiche: Erleichterung, weil der aufgestaute Druck nachlässt. Daher wird das Verletzen des eigenen Körpers als vermeintlicher Lösungsweg erlernt - und oft sogar zur Sucht.



Was helfen kann? Reden! Dazu wollen die "KUMMERKASTEN"-Moderatoren Clarissa und David anregen. Ein "KUMMERKASTEN-Talk" auf kika-kummerkasten.de ergänzt das TV- und Online-Angebot. KiKA zeigt "KUMMERKASTEN" (KiKA) am 6. August um 20:00 Uhr. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Matthias Huff.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und "Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de