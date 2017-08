Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Erzeugerpreisinflation sinkt im Juni wie erwartet weiter

Der Inflationsdruck auf Erzeugerebene hat im Euroraum im Juni wie erwartet weiter nachgelassen. Nach Mitteilung von Eurostat sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 2,5 (Vormonat: 3,4) Prozent zurückging. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entwicklung richtig prognostiziert. Der Rückgang der Jahresveränderungsrate war der zweite in Folge.

Barkow: EZB-Strafzins belastet deutsche Banken mit 8% des Gewinns

Der negative Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet die deutschen Banken nach Berechnungen von Barkow Consulting mit einem Betrag, der rund 8 Prozent ihres Vorsteuergewinns entspricht. Laut Barkow parkten deutsche Institute im Juni 551 Milliarden Euro an Überschussreserven bei der EZB, was sie im ersten Halbjahr rund 0,9 Milliarden Euro an Zinsen kostete. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich laut Barkow eine Belastung von 2,2 Milliarden Euro, was 8,3 Prozent der 2015 erzielten Vorsteuergewinne entspricht.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen US-Dollar zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 35 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Das Ergebnis entsprach damit exakt jenem in der Vorwoche. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,66 (Vorwoche: 1,65) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Indiens Zentralbank senkt Leitzinsen um 25 Basispunkte

Indiens Zentralbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt. Wie die Reserve Bank of India mitteilte (RBI) mitteilte, sinkt der Ausleihsatz auf 6,00 (zuvor: 6,25) Prozent und der Repo-Satz auf 5,75 (6,00) Prozent. Zuletzt hatte die RBI ihre Leitzinsen im Oktober 2016 reduziert. Die RBI begründete ihre Entscheidung unter anderem damit, dass die Inflation im weiteren Jahresverlauf niedriger als bisher angenommen liegen dürfte. Ihr mittelfristiges Inflationsziel liegt bei 4 Prozent, wobei Raten von mehr oder weniger als 2 Prozentpunkten toleriert werden. Zuletzt hatte die Inflation unter 2 Prozent gelegen.

IIF: Portfoliozuflüsse in Schwellenländer im Juli stabil

Die Mittelzuflüsse in Schwellenländer über Portfolioinvestitionen sind nach Aussage des internationalen Bankenverbands IIF im Juli konstant bei knapp 20 Milliarden US-Dollar geblieben. Es war der achte Monat in Folge mit Mittelzuflüssen. Laut IIF flossen 9,3 Milliarden Dollar in asiatische Schwellenländer und 6,7 Milliarden in europäische. Hier profitierte vor allem die Türkei.

DIW will Entlastung für Arme durch Mehrwertsteuersenkung

Mitten in der Wahlkampfdebatte über Abgabensenkungen hat das DIW Berlin eine Reduzierung der Mehrwertsteuer vorgeschlagen. De facto würden die von SPD und Union vorgeschlagenen Reformen bei der Einkommensteuer vor allem Haushalte mit höheren Einkommen entlasten, da viele Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen keine oder nur sehr wenig Einkommensteuer zahlten, erklärten Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung am Mittwoch in Berlin. Von einer Mehrwertsteuersenkung würde jedoch auch die ärmere Hälfte der Bevölkerung profitieren.

Trotz Nachrüstungen sagt Umwelthilfe-Chef Diesel-Fahrverbote voraus

Trotz der geplanten Nachrüstung von Millionen Dieselautos in Deutschland prophezeit der Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, Fahrverbote für die Selbstzünder. "Die Fahrverbote kommen im Jahr 2018", sagte Resch in Berlin unmittelbar vor Beginn des Diesel-Nachrüstgipfels. Resch ist zu der Spitzenrunde von Autoindustrie, Bundesregierung und mehreren Bundesländern nicht eingeladen, will aber versuchen, in letzter Minute Zugang zu erhalten. Der DUH-Chef hat Politik und Konzerne mit seinen Klagen in den vergangenen Jahren vor sich hergetrieben.

Beiträge für Industrie- und Handelskammern verfassungskonform

Pflichtbeiträge der Unternehmen für die Industrie- und Handelskammern stehen mit dem Grundgesetz im Einklang. Das gab das Bundesverfassungsgericht bekannt und machte damit eine Entscheidung vom 12. Juli öffentlich. "Die an die Pflichtmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern gebundene Beitragspflicht ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden", urteilte der Erste Senat.

Peking verteidigt Pläne zur Gasförderung im Ostchinesischen Meer

Im Territorialstreit zwischen China und Japan um Gebiete im Ostchinesischen Meer hat Peking seine diese Region betreffenden Energie-Förderpläne verteidigt. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte: "Chinas Öl- und Gasaktivitäten im Ostchinesischen Meer finden unumstritten im chinesischen Zuständigkeitsbereich statt." Am Dienstag hatte die japanische Regierung es "extrem bedauerlich" genannt, dass China Ölbohrschiffe nahe der Grenze zwischen den Wirtschaftszonen beider Länder positioniert habe.

Selbstmordanschlag der Taliban auf Nato-Konvoi in Afghanistan

Auf einen Nato-Konvoi im Süden Afghanistans ist ein Selbstmordanschlag verübt worden. Ein Attentäter habe am Mittwoch ein Fahrzeug voller Sprengstoff in den Konvoi ausländischer Soldaten gesteuert, teilte ein Polizeisprecher für die Provinz Kandahar mit. Die Nato bestätigte einen Angriff auf einen Konvoi und sprach von "Opfern", ohne Details zu nennen. Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur AFP, drei Tote seien aus einem der Fahrzeuge geborgen worden. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

USA

MBA Market Index Woche per 28. Juli -2,8% auf 406,6 (Vorwoche: 418,5)

MBA Purchase Index Woche per 28. Juli -2,0% auf 235,4 (Vorwoche: 240,1)

MBA Refinance Index Woche per 28. Juli -3,8% auf 1.361 (Vorwoche: 1.414,3)

DJG/DJN/AFP/

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2017 07:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.