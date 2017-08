Frankfurt - Der gemeinsam von Union Investment und ZBI aufgelegte Wohnimmobilienfonds Unilmmo: Wohnen ZBI (ISIN DE000A2DMVS1/ WKN A2DMVS) hat in der ersten Zeichnungsphase rund 620 Millionen Euro eingesammelt, so Union Investment in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...