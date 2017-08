Dietzenbach (ots) -



Am Samstag den 22. Juli 2017 fand in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main zum ersten Mal der WORLD FITNESS DAY statt. 20.000 Fitnessliebhaber nahmen teil. Auf dem 35.000 m² großen Areal konnten die Besucher die Welt rund um Fitness, Ernährung und Gesundheit entdecken. Auf 5 Bühnen fanden 70 Programmpunkte statt bei denen die Teilnehmer mitmachen konnten. Auch Skechers war dabei und hat mit dem Skechers Feet Aid Team dafür gesorgt, dass alle Teilnehmer mit wunden Füßen mit Pflastern versorgt wurden. Einige goldene Pflaster waren auch dabei. Diese standen für ein paar Skechers Sport Sneaker als Preis. Skechers Markenbotschafterin und Fitness Fan Barbara Meier war einer der prominenten Gäste beim Event. Auf der Bühne hat sie ordentlich für Stimmung gesorgt und mit der Skechers Kanone Preise in die Menge geschossen. Zum Abschluss konnten alle Teilnehmer noch mal ihre Kräfte mobilisieren und zur Musik der Band Glow abtanzen.



