Schöne Frauen und Männer, die nicht auf den Mund gefallen sind, sorgen in dieser Woche für jede Menge Ratespaß und Bares für ihre Unterstützer.



Am Dienstag, 8. August 2017, treten eine attraktive Mutter und ihre schöne Tochter mit den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an: Top-Model Nadja Auermann begleitet ihre Tochter Cosima Auermann, die als Model in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, zu ihrer gemeinsamen Quiz-Show-Premiere. Und am Mittwoch, 9. August 2017, wetteifert ein prominentes Liebespaar miteinander: Die Schauspielerin Simone Thomalla und Handball-Star Silvio Heinevetter suchen nach den richtigen Antworten auf skurrile, unglaubliche und überraschende Fragen wie diese:



"Butter ist im Sommer gelber als im Winter, weil ...?" a) die Kühe mehr Sonnenlicht abbekommen, b) im Winter kaum Grünfutter verfüttert wird oder c) die Milch weniger verwässert ist. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 7. bis 11. August 2017 im Überblick: Montag, 7. August - der Entertainer Wolfgang Lippert und Moderatorin Sandra Maischberger Dienstag, 8. August - die Supermodel Nadja Auermann und Model Cosima Auermann Mittwoch, 9. August - die Schauspielerin Simone Thomalla und Handball-Star Silvio Heinevetter Donnerstag, 10. August - die Schauspieler Cosma Shiva Hagen und Antoine Monot Jr. Freitag, 11. August - die Sport-Moderatoren Jörg Wontorra und Gerhard Delling



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



