Noch zu Beginn dieses Jahres steckte der Internetgigant Baidu in einem langfristigen Dreieck fest, konnte dieses aber regelkonform zur Oberseite auflösen und lieferte eine steilen Rally ab - doch noch ist das gesamte Aufwärtspotential nicht verbraucht, weitere Gewinne könnten bald folgen!

Gegen Ende des Jahres 2014 markierten die Aktien des Internethändlers Baidu im Bereich von 251,99 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt, anschließend fiel der Wert in eine mittelfristige Korrektur und setzte auf das Niveau von glatt 100,00 US-Dollar bis August 2015 zurück. Nach einer raschen Wiederkehr in einen Bereich zwischen 130,77 und 217,97 US-Dollar startete eine volatile Seitwärtsbewegung, die sich in einen extrem sauberen symmetrischen Keil bis Ende April dieses Jahres abgespielt hat. In der Analyse vom 26. April 2017: "Baidu: Nach 17 Monaten ist es endlich soweit!" wurde bereits auf einen bevorstehenden Ausbruch und dynamische Kursgewinne hingewiesen, vor wenigen Handelstagen konnten schließlich die Jahreshochs aus 2015 bei 217,97 US-Dollar regelkonform erreicht werden. ...

