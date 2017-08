02.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Jyske (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Nach dem Ausbau des Vertriebs in Deutschland im laufenden Jahr hat die dänische Investmentgesellschaft Jyske Capital ausgewählte Strategien an den österreichischen Markt gebracht. "Die Vertriebszulassung für Österreich ist ein wichtiger Schritt auf unserem Wachstumskurs im deutschsprachigen Raum", erläutert Henning Mortensen, Head of Jyske Capital. Ab sofort sind in Österreich die "Jyske Invest Stable Strategy EUR" plus USD- und GBP-Tranchen, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...