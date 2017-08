IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: David Ramsay in den Beirat von 92 Resources aufgenommen

Vancouver, 2. August 2017 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (FWB: R9G2) (OTCQB: RGDCF) freut sich, die Aufnahme von David Ramsay in seinen Beirat bekannt zu geben.

President und CEO Adrian Lamoureux sagte: Herr Ramsay verstärkt unser Team in Sachen gehobenes Management, Erfahrung und Leitung, während 92 Resources die Weiterentwicklung und Erschließung des beachtlichen Potenzials unseres zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Hidden Lake fortsetzt. Er hat in den Nordwest-Territorien immer einen extrem aktiven und praxisorientierten Ansatz verfolgt, was unsere laufende Entwicklung und unseren Erfolg fördern wird.

David Ramsay hat als gewählter Inhaber öffentlicher Ämter umfassende Erfahrung in den Nordwest-Territorien (NWT), u.a. in herausgehobenen Kabinettposten in der Legislativversammlung der NWT. Bis November 2015 war er u.a. auch Minister für Industrie, Tourismus und Investitionen (einschließlich des Bergbauportfolios), Justizminister und Generalstaatsanwalt sowie der für die NWT Business Development and Investment Corporation zuständige Minister. Davor hatte er den Posten des Verkehrsministers und jenen des für das Public Utilities Board zuständigen Ministers inne. David gehörte von 2003 bis 2015 auch dem Vorstand der Legislativversammlung an und war von 2011 bis 2014 Vice President bzw. von 2014 bis 2015 President der Pacific Northwest Economic Region (PNWER).

Herr Ramsay studierte an der University of New Brunswick, wo er einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaft und Geschichte mit einem Schwerpunkt auf dem Recht der Ureinwohner und Selbstverwaltung erlangte. Er hat ein Executive Certificate in Energieplanung von der University of Idaho.

Herr Ramsay, der seit langem in den Nordwest-Territorien wohnt, war an zahlreichen Geschäften beteiligt und erhielt 1996 von der Business Development Bank of Canada den Young Entrepreneur Award. 1997 wurde er erstmals in ein öffentliches Amt gewählt und diente fünf Jahre lang als Stadtrat der Stadt Yellowknife. Während dieser Zeit hatte er den Vorsitz des Ausschusses für Unternehmensservices und vertrat die Stadt in der Diamond Task Force. Herr Ramsay wurde 2003 als Vertreter des Wahlkreises Kam Lake in Yellowknife in die Legislativversammlung gewählt.

Herr Ramsay sitzt im Board of Directors von Fortune Minerals Limited (TSX: FT (OTCQX: FTMDF) und Denendeh Investment Incorporated. Außerdem ist er CEO von Arctic Mineral Resources, Beiratsmitglied von Arctic 360 und ein Director von Northern Gateway Consulting.

Was für eine spannende Zeit, um in den Beirat von 92 Resources einzutreten. Ich habe den Fortschritt des Projekts Hidden Lake mit großem Interesse verfolgt und bin bestrebt, 92 Resources bei der Weiterentwicklung des Projekts insbesondere auf lokaler Ebene zu unterstützen. Hier wird das Unternehmen stark von meiner Beratung und Hilfe profitieren können. Die Nordwest-Territorien bieten einige der weltweit besten Aussichten im Bergbau und ein politisches Klima, das die Explorations- und Investitionstätigkeit begünstigt. Die Projekte Pontax und Golden Frac bergen ebenfalls großes Potenzial für 92 Resources, sagte Herr Ramsay.

Über 92 Resources Corp.

92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei primäre Projekte in Kanada: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Pontax in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Konzessionsgebiet Pontax befindet sich im Lithiumdistrikt der kanadischen Provinz Quebec und erstreckt sich über mehrere historische Pegmatitvorkommen in der Nähe zu bekannten spodumenhaltigen Pegmatiten. Das Konzessionsgebiet ist von einem 20 km langen Abschnitt des Grünsteingürtels Pontax unterlagert, der auch ein günstiges geologisches Milieu für Goldvorkommen ist.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden deckt einen 4 km langen Abschnitt der Formation Mount Wilson ab, die aus weißen Quarzit und brüchigen Sandsteinen mit hohem Reinheitsgrad besteht. Seine strategische Lage im Westen Kanadas und unweit bestehender Infrastruktur ermöglicht den Zugang zu den Öl- und Gasmärkten zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Hochwertiger Quarzsand spielt in dieser Industrie als Rohstoff eine wichtige Rolle. In der benachbarten Kieselerdemine Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd. betrieben wird, werden eine Anzahl von Produkten mit hohem Reinheitsgrad gewonnen. Die Mine ist seit Februar 2017 Gegenstand eines Übernahmeangebots von Northern Silica Corporation im Wert von 42,3 Millionen AU$.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors ADRIAN LAMOUREUX Adrian Lamoureux, President & CEO 92 Resources Corp. Suite 1400 - 1111 W. Georgia St. Vancouver, BC, V6E 4M3 Tel: (778) 945 2950 www.92resources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40527 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40527&tr=1

