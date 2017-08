Eine Entführung auf offener Straße hat Konsequenzen. Der Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes muss Deutschland verlassen. Hintergrund ist wohl eine politische Affäre.

Die Bundesregierung hat den Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft in Berlin aufgefordert, Deutschland innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Grund dafür sei die Entführung eines ehemaligen vietnamesischen Parteifunktionärs von Berlin nach Vietnam, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin.

Am 23. Juli soll ein vietnamesischer Geschäftsmann im Berliner Tiergarten entführt worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...