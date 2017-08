Die Commerzbank-Aktie startete mit Minus 2,3 Prozent in den Handelstag. Ein Verlust, der so in etwa das interne Klima der Großbank nach der Zahlenvorlage widerspiegelt: frostig. Obwohl die "Bank an Ihrer Seite" schon vor Wochen eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte, schlug den Investoren die Differenz zwischen 207 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum versus 637 Millionen...

