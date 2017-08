Auf der Autobahn 1 bei Schwerte im Ruhrgebiet ist in der Nacht zu Mittwoch ein 63 Jahre alter Mann von mehreren Fahrzeugen überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Der 44-jährige Fahrer eines Sattelzugs hatte den 63-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen der A 1 in Richtung Köln bemerkt, konnte aber nicht mehr ausweichen, teilte die Polizei mit.

Der Lkw-Fahrer hielt nach der Kollision an und versuchte, andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Ein nachkommender Lkw versuchte noch auszuweichen, überrollte den Mann jedoch ebenfalls. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A 1 in Richtung Köln für mehrere Stunden gesperrt werden.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Mann zuvor von einem weiteren unbekannten Fahrzeug angefahren wurde, werden Zeugen des Unfalls gesucht, so die Beamten weiter.