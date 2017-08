Zürich/Schwyz (ots) -



Nachdem die Verhandlungen für das Tarifjahr 2016 gescheitert sind,

hat der Regierungsrat des Kantons Schwyz die schweizweit höchsten

Basispreise für Grundversorgungsspitäler festgesetzt. Die

Einkaufsgemeinschaft HSK zieht diesen Entscheid an das

Bundesverwaltungsgericht weiter.



Da die Tarifverhandlungen für die Fallpauschale (Baserate) 2016 im

Bereich der stationären Akutsomatik mit den Spitälern Einsiedeln,

Lachen und Schwyz scheiterten, beantragte die Einkaufsgemeinschaft

HSK beim Regierungsrat Kanton Schwyz die hoheitliche Festsetzung des

Tarifes 2016. Dieser setzte einen Basispreis von 9 828 Franken für

alle drei Spitäler fest. Aus Sicht HSK ist diese Höhe der Baserate

unangemessen, sodass sie nicht akzeptiert werden kann.



Nach der Einführungsphase der neuen Spitalfinanzierung SwissDRG im

Jahr 2012 haben sich die Baserates national angenähert. Das

Preisniveau der Grundversorgungsspitäler, zu welchen die Schwyzer

Spitäler gehören, lag 2016 bei circa 9 600 Franken. Die Baserates der

Zentrumsspitäler liegen zurzeit noch höher, weil sich noch nicht alle

Kostenunterschiede durch die Tarifstruktur SwissDRG erklären lassen.

Mit der Festsetzung eines Basispreises von über 9 800 Franken

berücksichtigt der Regierungsrat weder das regionale noch das

nationale Preisniveau. Damit hält der festgesetzte Tarif dem

Wirtschaftlichkeitsgebot des Krankenversicherungsgesetzes nicht

stand.



In der Regel steht die Einkaufsgemeinschaft HSK für das

Verhandlungsprimat. National hat HSK - neben dem Kanton Schwyz - nur

ein einziges Verfahren mit einem Akutspital infolge gescheiterter

Verhandlungen hängig.



Mit dieser Beschwerde setzt sich HSK für eine stabile

Prämienentwicklung für ihre Versicherten ein.



Die Einkaufsgemeinschaft HSK ist eine eigenständige

Aktiengesellschaft und führt für Helsana, Sanitas und KPT den Einkauf

medizinischer Leistungen im Rahmen der obligatorischen

Krankenversicherung (OKP) durch. Sie vertritt 2.2 Millionen

Grundversicherte bzw. rund 30% des Marktes.



Die Einkaufsgemeinschaft HSK nimmt die Interessen ihrer

Versicherten wahr und verhandelt Preise und Leistungen in allen

Bereichen des Gesundheitswesens, sei es im ambulanten oder

stationären Bereich, der Pflege sowie der Paramedizin. Die

beteiligten Versicherer stehen für Wettbewerb und hohe

Behandlungsqualität im Gesundheitswesen ein.



