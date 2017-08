Frankfurt - Der Palladiumpreis ist gestern erstmals seit Mitte Juni zeitweise wieder über die Marke von 900 USD je Feinunze gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.Heute Morgen notiere er etwa 10 USD darunter. In den USA seien im Juli auf saisonbereinigter und annualisierter Basis 16,69 Mio. Fahrzeuge verkauft worden, 0,6% mehr als im Vormonat. Die Erholung sei damit aber nicht so stark ausgefallen wie erwartet, auch weil der Juni-Absatz leicht nach oben revidiert worden sei. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Fahrzeugabsätze zudem um 6% rückläufig gewesen und sie hätten bislang jeden Monat in diesem Jahr unter dem Vorjahreswert gelegen. Diesmal habe sich auch die Nachfrage nach Pickups und SUVs schwach gezeigt, die die Fahrzeugverkäufe bis dahin noch gestützt habe. Aufgrund hoher Lagerbestände möchten mehrere US-Automobilproduzenten im zweiten Halbjahr ihre Produktion zurückfahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...