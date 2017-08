NEW YORK (dpa-AFX) - Superhelden-Kinofilme bleiben für den US-Medienkonzern Time Warner ein Erfolgsgarant. Im zweiten Quartal legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um zwölf Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar (0,9 Mrd Euro). Das teilte das vor der Übernahme durch den US-Telekom-Riesen AT&T stehende Unternehmen am Mittwoch in New York mit. Dank des Kassenschlagers "Wonder Woman" legten die Erlöse des Hollywood-Filmstudios Warner Bros kräftig zu.

Der Bezahlsender HBO ("Game of Thrones") und die TV-Tochter Turner mit dem Nachrichten-Flaggschiff CNN machten indes keine großen Sprünge. Insgesamt stieg der Konzernumsatz im Jahresvergleich um rund fünf Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar. Time Warner geht weiter davon aus, dass der Verkauf an AT&T bis Jahresende abgeschlossen wird. Der inklusive übernommener Schulden rund 109 Milliarden Dollar schwere Deal muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden./hbr/DP/jha/

