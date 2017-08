Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In diesem Jahr feiert Radioeins vom rbb seinen 20. Geburtstag. Was das Programm "Nur für Erwachsene" zum 15. Jubiläum erfunden hat, ist längst schöne Sommertradition: Das Radioeins-Parkfest. Auflage Nummer 6 geht vom 26. August 2017 bis zum 2. September im Berliner Park am Gleisdreieck über die Bühne bzw. auf die Wiese: In Biergartenatmosphäre treffen Besucher bei Livesendungen ihre Lieblingsmoderatoren, Prominenz und internationale Gäste, es gibt Konzerte, Comedy, Kinderprogramm, Kino, Führungen und Action für große und kleine Fans.



Am ersten Parkfestwochenende schauen am Samstag die rbb-Fernsehkollegen mit der "Abendschau" vorbei. Am Sonntag gratuliert Kulturradio dem Schwesterprogramm und organisiert das "Sommerlauschen" auf der Wiese und die Bekanntschaft mit den famosen ECHO-Klassikpreisträgern "Capella de la Torre" aus der Hauptstadt.



Neu beim Parkfest 2017 sind Sportstunden mit Quidditch, dem berühmten Spiel aus "Harry Potter". Auspowern kann man sich erstmals auch beim Groove Dance oder in einem original Bootcamp. All das umsonst und draußen.



Eröffnungsabend mit Anja Caspary von Radioeins und Cathrin Böhme von der rbb-"Abendschau"



Radioeins-Musikchefin Anja Caspary begrüßt am Eröffnungsabend ab 19.00 Uhr mit "Radioeins live aus dem Park". Die "Abendschau" mit Cathrin Böhme sendet live ab 19.30 Uhr. Stars des Abends sind die Comedians Idil Nuna Baydar und Ingmar Stadelmann sowie die Bands Granada aus Österreich, Triggerfinger aus Belgien und die Elektroprinzessin Mustelide aus Minsk.



Beste Unterhaltung versprechen an den Folgetagen auch Kurt Krömer, Horst Evers, Sarah Bosetti, Sebastian Krämer, Anna Mateur, Oliver Polak und viele andere. Zu den musikalischen Highlights zählen auch Hanna Leess, Vizediktator und D/troit. Für Kinder vormerken: die Millibillies vom Grips-Theater, das Atze-Musiktheater, Autor und Musiker Kai Lüftner, Kinderbuch-Autorin Cally Stronk u.v.m.



Besondere Perlen im hochkarätigen Programm



Die Künstlerin Balbina präsentiert den "Polnischen Abend" (28. 8., 19.00 Uhr) mit den Coals, der Autorin Emilia Smechowski und der polnischen Reggae Band Tabu. Fans von "RadioZWEI" treffen Thomas Wosch & Martin "Gotti" Gottschild (1.9., 17.00 Uhr). Kurt Krömer geht mit dem "Krömertorium" zwei Stunden live auf Sendung (1.9., 19.00 Uhr). Er kehrt zum 20. Radioeins-Geburtstag an den Anfang seiner Karriere zurück und bedankt sich mit dieser Sondersendung. Ein besonderer Hingucker wird die erste Radioeins-Fahrrade (2.9., 17.00 Uhr): Einrad, Fatbike oder Hochrad Marke Eigenbau - Hörer und Radioeins-Fahrradexperten präsentieren ihre skurrilen Lieblingsstücke.



Zum Parkfestfinale (2.9., 19.00 Uhr) erwarten Marco Seiffert und Tom Böttcher Horst Evers sowie die Schauspieler Florian Lukas und Anna Fischer. Das richtige Warm Up für die Verfilmung des Evers-Romans "Der König von Berlin". Die Produktion von ARD Degeto und rbb für Das Erste hat ab 21.00 Uhr Open Air-Premiere.



Die Radioeins-Bühne steht im Park am Gleisdreieck (Ostteil). Der Eintritt ist frei. Der Gesamtüberblick über 8 Tage Programm unter radioeins.de/Parkfest. Honorarfreie Pressefotos stehen unter ard-foto.de zur Verfügung.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb-Presseteam, Telefon (030) 97993 -12101 und -12102.