Liebe Leser,

zuletzt meldete eine brasilianische Zeitung, dass der Bergbaukonzern Vale dem Joint-Venture-Partner BHP Billiton die Anteile an der Eisenerz-Mine Samarco abkaufen wolle. Der Deal sei bereits in trocknen Tüchern. Doch nun kommt das Dementi von BHP Billiton. Vale hält sich derweil bedeckt. Was ist da los?

Eher unwahrscheinlich angesichts der Konstellation

Der Verkauf käme zumindest überraschend. Denn mit Samarco verbinden sich einige Probleme aus der Vergangenheit, ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...