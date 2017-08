02.00.0 Zugemailt von / gefunden bei: OMV (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die OMV , das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, hat heute den Verkauf ihres Anteiles von 50 Prozent an dem Ashtart Ölfeld im Golf von Gabes, Tunesien, sowie die Beteiligung von 50 Prozent an der Betreibergesellschaft SEREPT an PERENCO, ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, abgeschlossen. Die durchschnittliche OMV Produktion von Ashtart lag im Jahr 2016 bei 3.000 boe pro Tag. Die Transaktion tritt mit Wirkung vom 1. Jänner 2016 in Kraft. Die Partner haben zum...

