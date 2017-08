Andreas (Zakostelsky) möchte die betriebliche Altersvorsorge massiv ausbauen. Als Obmann des Fachverbands der Pensionskassen will er die Zahl der Berechtigten in den nächsten fünf Jahren auf 50 Prozent steigern. Derzeit sind es 23 Prozent. Das finde ich zwar sehr ambitioniert. Es könnte aber funktionieren, wenn die betriebliche Altersvorsorge in den Kollektivverträgen verankert wird. Derzeit ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...