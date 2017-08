BERLIN (Dow Jones)--Es geschah in letzter Minute und es geschah aus bisher unerfindlichen Gründen: Die Ministerien für Umwelt und Verkehr haben das "Nationale Forum Diesel" am Mittwoch kurzfristig in das Bundesinnenministerium verlegt. Ursprünglich sollte der Auto-Gipfel zur Zukunft des Diesels im Verkehrsministerium stattfinden. Eine Sprecherin des Hauses erklärte dazu lediglich, die "aktuelle Lage" sei für die Verlegung ausschlaggebend gewesen.

Auch auf mehrfache Nachfragen konnte die Sprecherin von Minister Alexander Dobrindt (CSU) in der Regierungspressekonferenz nicht genau erklären, was zu der Verlegung geführt hatte. Möglicherweise waren es die paar Handvoll Demonstranten, die Politiker und Chefs der Autokonzerne Reißaus nehmen ließen. Das Bundesinnenministerium ist deutlich besser gesichert als das Verkehrsministerium.

Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, ihr Haus sei gefragt worden und man habe gesagt, dass der Gipfel dort kurzfristig stattfinden könne. Über die Gründe konnte auch diese Sprecherin nichts sagen.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2017 08:31 ET (12:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.