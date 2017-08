NEW YORK (Dow Jones)--Erneut nach oben dürfte es mit den Aktienkursen an der Wall Street am Mittwoch gehen. Damit würde der Dow-Jones-Index einen neuerlichen Anlauf auf die 22.000-Punkte-Marke versuchen, die er am Dienstag knapp verfehlt hat. Hauptthema sind die exzellenten Quartalszahlen von Apple, die am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt wurden.

Apple hat in jeder Hinsicht positiv überrascht, nicht nur bei Umsatz und Gewinn. Auch die iPhone-Verkäufe legten deutlich zu. Zugleich schrumpfte deren Anteil am Gesamtgeschäft, weil andere Produkte wie das iPad oder die Mac-Rechner noch stärker zulegten. Damit wurde die Abhängigkeit des Konzerns von einem Produkt etwas vermindert. Die Aktie steigt vorbörslich um 6,1 Prozent auf ein Rekordhoch und dürfte auch den übrigen Technologiesektor hochziehen.

Keine große Überraschung erbrachten die Juli-Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Bericht am Freitag liefern. Die Zahl der neuen Stellen fiel minimal schwächer aus als erwartet, allerdings wurden die Vormonatsdaten massiv nach oben genommen. Die Daten bleiben eine wichtige Orientierungsgröße für die Geldpolitik der US-Notenbank.

Eine Dauerfrage bleibt indes, ob irgendwann die politischen Erschütterungen um die Administration von Präsident Donald Trump die Aktienkurse belasten. Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets vermutet, dies könne rasch der Fall sein, wenn ein Impeachment in den Bereich des Denkbaren rückt.

Mondelez nach Zahlen gesucht

Die vorbörslich präsentierten Quartalszahlen von Mondelez hieven die Aktie 2 Prozent ins Plus. Der Nahrungsmittelhersteller hat im zweiten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient und dabei die Erwartung der Analysten übertroffen. Ihre Aktionäre beglückt die Gesellschaft mit einer um 16 Prozent höheren Quartalsdividende von 22 Cent je Anteil.

Dagegen könnten Herbalife unter Druck stehen. Der Anbieter von Diätprodukten und Kosmetika erfüllte mit seinen Geschäftszahlen die zuvor gesenkten Erwartungen zwar am oberen Rand, allerdings könnte der Umsatzausblick für Verstimmung sorgen. Herbalife rechnet mit einer Umsatzentwicklung im laufenden Quartal zwischen minus 3 Prozent und plus 2 Prozent.

Frontier Communications sausen um 5,6 Prozent abwärts, nachdem der regional agierende Telekomanbieter unter dem Verlust von 151.000 Kunden im zweiten Quartal gelitten hat. Für die Aktie des Versicherer Allstate geht es dagegen 2,2 Prozent aufwärts nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem will Allstate für bis zu 2 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Auch die Tesla-Aktie könnte im Blick stehen. Das Unternehmen wird nach Börsenschluss den Quartalsbericht vorlegen. Nach einer Schätzung von Autodata dürfte der Elektroautobauer im Juli 5,2 Prozent weniger Autos verkauft haben. Tesla veröffentlicht anders als die etablierten Autohersteller keine monatlichen Absatzdaten. Diese hatten für Juli insgesamt 7 Prozent weniger Autoverkäufe berichtet. Die Aktie steigt um 0,7 Prozent.

Euro bleibt Trumpf

Am Devisenmarkt setzt sich die Euro-Stärke fort. Trotz des jüngsten Höhenlauf ist bei der Gemeinschaftswährung keine Korrekturbewegung in Sicht. Im Tageshoch stieg sie bereits bis auf 1,1869 Dollar, das war ein neues Zweieinhalbjahreshoch. Aktuell steht der Euro etwas niedriger, kann aber die unlängst eroberte 1,18er Marke halten. Die wenig berechenbare Politik der US-Regierung wie die Erwartung einer gebremsten Zinsverschärfung in den USA drücken den Dollar ebenso wie die von der EZB erwartete Zinswende den Euro stützt.

In den Ölmarkt ist aktuell etwas mehr Ruhe eingekehrt. Nach den unlängst kräftigen Bewegungen in beide Richtungen gibt es zunächst keine frischen Impulse. Tendenziell belastend sind die Dienstagsdaten des American Petroleum Institute (API), die überraschend gestiegene Ölvorräte auswiesen, während die Destillate zurückgegangen waren. Die Marktakteure warten nun auf die entsprechenden offiziellen Daten der EIA eine Stunde nach Start der Wall Street.

Der Anleihemarkt verzeichnet eine Gegenbewegung nach der Stärke am Vortag, als der moderate Inflationsdruck und mäßige Konjunkturdaten die Kauffreude belebt hatten. Nun stehen die Papiere im Schatten des Aktienmarkts, der von der gestiegenen Risikobereitschaft profitiert. Im Gegenzug steigt die Rendite der zehnjährigen Treasurys um 1 Basispunkt auf 2,27 Prozent. Auch der Goldpreis gibt etwas nach, er fällt um 0,3 Prozent auf 1.266 Dollar je Feinunze.

